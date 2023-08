Royalties musicais de R. Kelly arrecadaram mais de US$ 500 mil para resolver restituições às vítimas

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ Hip Hop, um juiz assinou uma ordem garantindo os royalties do cantor em apuros… quando foi descoberto que o Universal Music Group está detendo muitos de seus royalties.

A ordem diz que o saldo pendente de restituição de Kelly é de US$ 506.950,26, e a UMG está com 567.444,19 de seus royalties – mais do que suficiente para saldar a dívida.