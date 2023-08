Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC 292

Sean O’Malley virou a divisão peso-galo do UFC de cabeça para baixo após sua incrível vitória por nocaute sobre Aljamain Sterling para conquistar o ouro do UFC. Após a finalização impressionante, para onde vai O’Malley a partir daqui e para onde vai Sterling depois de perder o campeonato?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essas perguntas de uma perspectiva de matchmaking após o retorno do UFC a Boston. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Zhang Weili e Amanda Lemos após a vitória por decisão recorde de Zhang para reter o título peso palha, Ian Machado Garry após sua vitória unilateral sobre Neil Magny na luta em destaque, junto com outros vencedores do card principal Mario Bautista , Marlon “Chito” Vera, e muito mais.

