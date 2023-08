Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Nashville

Cory Sandhagen manteve sua seqüência de vitórias… mas a que custo? Não há dúvida de que Sandhagen merece uma chance pelo título peso-galo do UFC, mas sua vitória por decisão sobre Rob Font no UFC Nashville realmente prejudicou seu estoque?

Em um episódio totalmente novo de On To the Next One, Alexander K. Lee, do MMA Fighting, e o apresentador convidado especial José Youngs discutem se Sandhagen fez o suficiente para pular para a frente da linha de lutadores ou se ele vai ficar na mão independentemente de quem for. vitórias entre Aljamain Sterling e Sean O’Malley no UFC 292, e fazemos uma pergunta semelhante para a dominante Tatiana Suarez, que já é chamada de rainha sem coroa do peso palha. Além disso, as futuras lutas são discutidas para os vencedores do card principal Dustin Jacoby, Diego Lopes, Tanner Boser e Ludovit Klein.

Se você perdeu a transmissão ao vivo, ainda pode assistir ao vídeo acima ou uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.