Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Vegas 78

Vicente Luque voltou aos trilhos com uma vitória por decisão certeira sobre o ex-campeão dos leves Rafael dos Anjos na luta principal do UFC Vegas 78. Luque convocou um adversário entre os cinco primeiros após a vitória e ainda disse estar aberto para receber Dustin. Poirier para o meio-médio se a oportunidade se apresentasse, mas alguma dessas coisas aconteceria depois de cair em uma derrapagem de duas lutas?

Em uma nova edição do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, opinam sobre o que pode ser o futuro de Luque após sua vitória por decisão no sábado, no UFC APEX. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Cub Swanson após sua vitória por decisão sobre Hakeem Dawodu, Khalil Rountree após sua vitória por nocaute no primeiro round sobre Chris Daukaus, junto com outros vencedores do card principal Iasmin Lucindo, AJ Dobson, Josh Fremd e mais.

