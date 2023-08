Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas depois do UFC Cingapura

Max Holloway finalizou pela primeira vez desde que derrotou Brian Ortega no quarto round do UFC 231, em dezembro de 2018, quando mandou o lutador de ação de todos os tempos, The Korean Zombie, se aposentar no UFC Cingapura com um nocaute. Com Alexander Volkanovski ainda reinando supremo no topo da divisão dos penas, ainda há muitas opções interessantes para “Blessed”, como, talvez, receber um ex-campeão até 145, ou Holloway potencialmente subindo para 155.

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem o que pode ser o próximo passo de Holloway após seu nocaute no terceiro round na luta principal do card de sábado. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Anthony Smith após sua vitória por decisão dividida sobre Ryan Spann, Giga Chikadze após um retorno bem-sucedido ao octógono, Erin Blanchfield após uma vitória corajosa sobre o ex-desafiante ao título Taila Santos, junto com outros vencedores do card principal Rinya Nakamura, Junior Tafa e muito mais.

