Russell Wilson fala sobre as falhas do ano passado, diz que não se incomoda com a pressão desta temporada

Adepois de uma temporada de estreia sem brilho que viu o Denver Broncos conseguiram um recorde de apenas 5-12, causando a demissão de seu técnico do primeiro ano Nathaniel Hackett, todos os olhos estão agora no quarterback Russel Wilson. No entanto, apesar da sombra sombria do passado e das pressões crescentes, Wilson permanece imperturbável.

“Eu sinto a pressão? Não. Eu não fujo disso, estou ansioso por isso. Eu corro para isso, se alguma coisa”, Wilson expressou com confiança em uma sessão com o Podcast DNVR Broncos.

Wilson e Hackett tiveram uma temporada de estreia terrível, com os Broncos terminando em 5-12

As rédeas da equipe já foram entregues a Sean Payton, o estimado ex-técnico do Santos de Nova Orleans. Payton é conhecido por seu legado no campeonato e experiência com quarterbacks, o que o torna um farol de esperança para a ressurreição dos Broncos com Wilson como peça central.

Wilson enfatizou a unidade da equipe e a abordagem focada no futuro, afirmando: “Nós, como equipe, estamos todos juntos nisso. Estamos todos em busca de uma coisa, que é melhorar a cada dia. Não estamos olhando muito para o futuro, mas tentando aprender o máximo que pudermos em cada prática.”

Sean Payton será o responsável por ressuscitar esta equipe do Bronco

A esperança do Bronco de deixar a temporada passada no passado e seguir em frente

No entanto, embora haja um entusiasmo palpável com a nova aliança de treinadores, Wilson permanece aterrado. Ele está empenhado em garantir que nem ele nem os seus companheiros se empolguem, enfatizando a necessidade de melhorar constantemente e não se preocupar com as dúvidas do ano passado.

Embora a pré-temporada tenha sido um pouco difícil para o Broncoscom derrotas consecutivas por um ponto cada, seu próximo confronto contra o Rams de Los Angeles poderia oferecer uma visão mais detalhada da trajetória potencial da equipe para a temporada de 2023. A maioria das projeções das apostas esportivas fixam o total de vitórias em 8,5. Dadas estas previsões e as elevadas expectativas em torno da equipe a temporada regular não só testará a liderança de Wilson e Paytonde treinador, mas também serve como um campo de testes crítico para todo o time do Broncos. A esperança é que isso seja renovado Broncos corrigirá as deficiências do ano passado e estará à altura dos desafios do Temporada de 2023 da NFL.