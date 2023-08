Ryan Gosling leva a família para a praia em meio ao marco bilionário de ‘Barbie’

Ryan Goslingainda está no modo Ken em meio ao sucesso contínuo de ‘Barbie’ – ele levou sua ninhada da vida real para as praias arenosas de Cali … e estava se apoiando fortemente no matriarcado, ao que parece.

O ator chegou a uma praia perto de Santa Bárbara na sexta-feira, e toda a família Gosling estava a reboque – incluindo seu parceiro, Eva Mendes, e suas 2 filhas. Havia outros adultos acompanhando, no entanto … incluindo o que parecia ser a mãe ou a avó de alguém.

Testemunhas oculares nos dizem que Ryan estava realmente muito focado nessa mulher mais velha, ajudando-a a atravessar a areia em seu andador … e cuidadosamente ajudando-a a descer até a água real.

Novamente, não temos certeza de quem era exatamente essa mulher – mas poderia muito bem ser a mãe de Eva, Eva Perez Suárez, que tem estado com a saúde debilitada ultimamente … de acordo com sua própria filha, de qualquer maneira. Sabemos que Eva é incrivelmente próxima de sua família e também valoriza a privacidade.

Quanto aos outros 2 adultos … não faço ideia, mas eles certamente estavam rolando com Eva e Ryan e mantendo um olhar atento sobre as crianças. Falando nas duas garotas … nos disseram que elas tinham pranchas de paddleboard com elas. E com mamãe e papai urso – eles conversaram, mas sem PDA.

De qualquer forma, este é realmente um exemplo de arte imitando a vida. Se você ainda não viu ‘Barbie’ … há uma piada sobre Ken (interpretado por RG) e seu trabalho, descrito apenas como “praia”.

Parece que Ryan tirou esse tema do roteiro e o manifestou no mundo real – só que aqui, ele é muito mais reverente com as mulheres de sua vida … ao contrário de seu personagem na tela.

BTW, espera-se que ‘Barbie’ ultrapasse a marca de um bilhão de dólares nas bilheterias mundiais neste fim de semana – para não mencionar três repetições como o filme nº 1 que as pessoas estão reunindo para ver. O mais louco é … ainda não há uma sequência em andamento, o que é inédito nos dias de hoje.

Curiosamente, Ryan e margot robbie não assinaram um acordo para o filme #2 em seus contratos OG com a Warner Bros. – então, se eles concordarem em fazê-lo neste momento, eles terão um grande dia de pagamento.