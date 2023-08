Ryder Cup 2023: os melhores jogadores de golfe dos EUA, Justin Thomas, Brooks Koepka e Jordan Spieth, lideram o grupo

ACom a expectativa para as construções da Ryder Cup de 2023, o elenco do time dos Estados Unidos agora está completo com as escolhas do capitão oficialmente inscritas. Em anúncio feito na terça-feira, o capitão Zach Johnson revelou os seis jogadores que se juntarão às eliminatórias automáticas do time para o evento em Roma no final de setembro.

As escolhas do capitão escolhido incluem alguns dos nomes mais reconhecidos no mundo do golfe: Brooks Koepka, Jordan Spieth, Collin Morikawa, Rickie Fowler, Sam Burns e Justin Thomas. Esses jogadores estarão ao lado dos seis classificados automáticos que garantiram suas vagas no início deste mês.

Aqui está uma olhada na escalação completa da equipe dos EUA para o Copa Ryder partidas em Roma:

Qualificatórias Automáticas

-Scottie Scheffler

-Patrick Cantlay

– Xander Pá

-Brian Harman

– Wyndham Clark

– Max Homa

Escolhas do Capitão

– Brooks Koepka

– Jordan Spieth

-Collin Morikawa

– Rickie Fowler

-Sam Queimaduras

-Justin Thomas

Embora não tenha havido muito suspense em torno da maioria das escolhas do capitão, a seleção final provou ser uma decisão notável. No final das contas, Justin Thomas conquistou a última posição, apesar de um período de desempenho abaixo do ideal nos últimos meses. Sua inclusão foi amplamente atribuída ao seu forte histórico na Ryder Cup, com um recorde de 6-2-1, e ao seu papel significativo em aumentar o moral e a camaradagem da equipe.

Não existe Ryder Cup como a Justin Thomas Ryder Cup

A fé do capitão Johnson em Thomas era inabalável, ao afirmar: “Ele tem sido o coração e a alma da equipe dos EUA nas Ryder Cups. Ele é nosso líder emocional… na minha opinião, ele nasceu para isso. Você simplesmente não sai JT em casa.” disse o capitão sobre sua escolha.

Embora os jogadores escolhidos tenham uma impressionante variedade de habilidades e elogios, é importante notar que eles garantiram coletivamente apenas duas vitórias no PGA Tour nesta temporada. O triunfo de Brooks Koepka no PGA Championship foi destaque entre eles. Notavelmente, quatro dos seis capitães escolhidos têm experiência anterior em jogos na Ryder Cup na Europa, um trunfo inestimável para a seleção dos EUA.

Com o Copa Ryder detidos em solo europeu, os EUA pretendem quebrar uma série de perdas de 30 anos. A recente seleção de jogadores busca aumentar as chances da seleção norte-americana, com o retorno de sete jogadores do elenco dominante de 2021. Esta seleção também incorpora recém-chegados promissores, incluindo aqueles que estão fazendo sua estreia na Ryder Cup.

O da seleção dos EUA a estratégia será, sem dúvida, posta à prova enquanto lutam para acabar com a seca europeia. Entretanto, a equipa europeia está determinada a manter o seu legado de sucesso. O palco está montado para um confronto intenso e cativante em Roma, enquanto os entusiastas do golfe aguardam ansiosamente o espetáculo da Ryder Cup.