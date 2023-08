Saiba agora como abrir uma conta PJ no Nubank

O Nubank revolucionou a forma como as pessoas lidam com o dinheiro, oferecendo produtos e serviços financeiros descomplicados e intuitivos. Desde 2019, o Nubank também passou a atender pessoas jurídicas, como microempreendedores, MEIs, autônomos e empresas LTDA, SLU e EI. Com a conta PJ do Nubank, é possível aproveitar todos os benefícios de ser cliente Nubank, facilitando a gestão financeira do seu negócio. Neste guia completo, vamos mostrar como abrir uma conta PJ no Nubank, tanto para quem já é cliente pessoa física quanto para novos clientes.

Como abrir uma conta PJ no Nubank para quem já é cliente PF?

Se você já é cliente pessoa física do Nubank, abrir uma conta PJ é ainda mais fácil. Basta solicitar a abertura da conta diretamente pelo aplicativo do Nubank. Veja o passo a passo:

Faça login no app do Nubank. Na tela inicial, toque no ícone de perfil no canto superior esquerdo do app. Selecione a opção “Pedir conta PJ”. Insira o CNPJ do seu negócio. Siga as instruções indicadas no aplicativo.

Como abrir uma conta PJ se você ainda não é cliente PF

Caso você ainda não seja cliente Nubank pessoa física, abrir uma conta PJ também é simples. Acesse o site do Nubank, vá para a página de abertura de conta PJ e siga as instruções abaixo:

Acesse o site Digite o CNPJ do seu negócio. Selecione a opção “Pedir conta PJ”. Preencha os demais dados solicitados, como nome, CPF e e-mail. Aguarde a aprovação da sua solicitação.

Os benefícios da conta PJ do Nubank

A conta PJ do Nubank oferece diversas vantagens para os pequenos empreendedores. Veja alguns dos benefícios:



Cartão PJ personalizado

Ao abrir uma conta PJ no Nubank, você terá acesso a um cartão PJ personalizado com o nome da sua empresa. Esse cartão possui função débito e crédito, sujeito à aprovação.

Sem tarifas de manutenção

Diferentemente dos bancos tradicionais, a conta PJ do Nubank não possui tarifas de manutenção. Você pode utilizar os serviços da conta sem se preocupar com cobranças adicionais.

Transferências e Pix gratuitos e ilimitados

Com a conta PJ do Nubank, você pode realizar transferências e Pix gratuitos e ilimitados para qualquer banco. Isso facilita a movimentação do seu dinheiro, sem custos adicionais.

NuTap: a maquininha no app do Nubank

Uma das facilidades da conta PJ do Nubank é o NuTap, uma maquininha virtual disponível no aplicativo. Com o NuTap, você pode receber pagamentos de clientes de forma prática e segura.

Recebimentos pelo Pix e boleto de cobrança

A conta PJ cadastrada como conta domicílio no Nubank permite receber pagamentos por vendas de maquininhas, apps ou links diretamente na sua conta. Além disso, é possível emitir boletos de cobrança com vencimento e pagador editáveis.

Controle de cobranças e assistente de pagamentos

Com a conta PJ do Nubank, você terá acesso a uma área de cobranças, onde poderá acompanhar os pagamentos e identificar quem pagou ou não. Além disso, o assistente de pagamentos te ajuda a pagar as contas em dia, evitando atrasos e multas.

Atendimento humano 24/7

O Nubank se destaca pelo seu atendimento humano, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso precise de suporte ou tenha alguma dúvida, você pode contar com a equipe do Nubank a qualquer momento.

Abrir uma conta PJ no Nubank é uma excelente opção para os empreendedores que buscam facilidade, agilidade e transparência na gestão financeira do seu negócio. Com a conta PJ, você poderá aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo Nubank, como transferências e Pix gratuitos, cartão PJ personalizado e atendimento humano 24 horas por dia. Não perca mais tempo e abra sua conta PJ no Nubank agora mesmo!