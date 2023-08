Saiba agora como conseguir um grande desconto na faculdade

Cursar uma faculdade é um objetivo almejado por muitos, mas os altos custos das mensalidades podem parecer um obstáculo intransponível. Felizmente, além das já conhecidas opções como o ProUni, Enem e FIES, existem outras maneiras inteligentes de conseguir descontos na faculdade.

Como economizar nas mensalidades da faculdade: 8 formas inteligentes de conseguir descontos

O Programa Universidade para Todos (ProUni) se destaca como uma excelente opção para aqueles que buscam ingressar na graduação. Em suma, este programa concede bolsas a estudantes de baixa renda que desejam cursar cursos superiores em instituições privadas.

As bolsas podem abranger o valor total das mensalidades, resultando em uma isenção de 100%, ou podem ser parciais, oferecendo um desconto de 50% sobre as mensalidades. No entanto, para ser elegível, é necessário ter participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter obtido uma média de 450 pontos nas provas, sem zerar a redação.

Além disso, critérios de renda familiar máxima e escolaridade também precisam ser atendidos. As inscrições ocorrem duas vezes por ano, no início dos semestres.

Enem: mérito traduzido em descontos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não apenas é uma maneira de ingressar na universidade, mas também pode render descontos consideráveis nas mensalidades. Visto que muitas instituições educacionais oferecem descontos proporcionais às notas obtidas no Enem, variando de 10% a 100% do valor total das mensalidades.

As escalas de desconto são as seguintes:

300 a 449 pontos: 25% de desconto

450 a 599 pontos: 30% de desconto

600 a 699 pontos: 40% de desconto

700 a 799 pontos: 50% de desconto

Acima de 800 pontos: 100% de desconto

Desse modo, para calcular sua pontuação, some as notas individuais de cada prova mais a redação, dividindo o resultado por cinco.



FIES: financiamento com vantagens

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do governo federal que oferece subsídios para quem busca pagar as mensalidades de cursos superiores. Em suma, os requisitos incluem ter alcançado pelo menos 450 pontos nas provas objetivas do Enem e não ter zerado a redação, além de cumprir critérios de renda estabelecidos pelo Ministério da Educação.

Além disso, uma vantagem do FIES é a possibilidade de juros zero para quem mais precisa, com um esquema de financiamento escalonado baseado na renda familiar. Os pagamentos só começam respeitando o limite de renda e após a formatura.

Bolsas de estudos: oportunidades abundantes

Muitas faculdades oferecem bolsas de estudos, cobrindo parte ou a totalidade das mensalidades. Essas bolsas podem ser proporcionadas pela própria instituição ou pelo governo federal. Algumas universidades concedem bolsas com base no desempenho no vestibular, incentivando notas mais altas com descontos mais substanciais.

Convênios empresariais: parcerias lucrativas

Algumas universidades estabelecem convênios com empresas, permitindo que seus funcionários acessem descontos especiais. Isso é particularmente útil para aqueles que já estão trabalhando e buscam realizar uma graduação. Algumas empresas também oferecem bolsas para dependentes diretos de seus colaboradores.

Segunda graduação

Se você está pensando em fazer uma segunda graduação, saiba que há instituições que também oferecem descontos para essa situação. Além disso, verificar se a instituição oferece crédito estudantil ou outros benefícios para graduados é uma ótima ideia.

Bolsas por mérito: reconhecimento premiado

Algumas universidades recompensam o mérito acadêmico, oferecendo bolsas para alunos que se destacam em seus estudos. Essas bolsas incentivam uma dedicação constante ao aprendizado.

Descontos antecipados

Por fim, muitas faculdades oferecem descontos para alunos que se matriculam antes do prazo estabelecido. Isso não só beneficia os alunos com mensalidades reduzidas, mas também ajuda as instituições a planejar turmas com antecedência.

Além disso, manter os pagamentos de mensalidades em dia também pode render descontos adicionais, incentivando a responsabilidade financeira dos estudantes. De programas governamentais a parcerias empresariais, cada passo dado em direção à obtenção de um diploma vale a pena.