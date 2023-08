saiba agora como conseguir um limite mais alto em Setembro

Está precisando de um limite mais alto em setembro no seu cartão Nubank? Então, fique ligado neste artigo para ver dicas que podem ajudá-lo a ter mais saldo para usar em seu cartão e garantir as compras de fim de ano.

Hoje em dia o Nubank é um dos cartões mais populares do país, em especial, com a revolução bancária digital que está acontecendo. Portanto, mais cidadãos estão adeptos aos serviços da instituição financeira.

Um dos principais atrativos da empresa é a sua proposta de relacionamento com o cliente, sendo mais próximos e diretos. Além disso, permite que os usuários façam todas as ações por meio do aplicativo, incluindo o ajuste de limite do cartão de crédito.

Limite mais alto em setembro no seu cartão Nubank

Antes de entender como conseguir um limite mais alto em setembro é importante saber que a Nubank, assim como as demais instituições financeiras, possui um modelo de avaliação bem criterioso de seus clientes.

Para a análise, considere pontos como a renda, histórico de crédito e os scores do usuário. Mas, o que poucas pessoas sabem é que há algumas práticas que aumentam suas chances de ter um aumento no limite.

O “Nu Limite Garantido”

A primeira forma de aumentar seu limite no cartão de crédito no próximo mês é usando a ferramenta “Nu Limite Garantido”, que permite aos usuários converter um valor depositado em crédito para o cartão.

Para fazer uso dessa função você deve clicar na opção “meus limites” disponível no aplicativo e, em seguida, optar por “Nu Limite Garantido”. Com isso, basta seguir as instruções e definir o montante que deseja transferir para a sua caixinha.



O valor atua como uma garantia. Dessa forma, ele é transformado em crédito adicional para o seu cartão de crédito. Aliás, caso o cliente não faça o pagamento da fatura em dia, o montante reservado é usado para cobrir a dívida.

Ajuste manual para garantir limite mais alto em setembro

Outra forma de tentar garantir um limite mais alto em setembro no seu cartão de crédito do Nubank é por meio do ajuste manual. Mas, para isso o cliente passa por uma análise financeira. O diferencial é que ele tem a liberdade de definir qual o montante ideal.

Ao acessar a opção “meus limites”, o cliente pode inserir o valor que deseja como limite e aguardar a avaliação da instituição. Pode ser que isso seja feito rapidamente ou a empresa pode solicitar um tempo para o retorno.

O próprio sistema do Nubank fornece informações relacionadas com as datas de avaliação e até mesmo pausas na análise. Com isso, os clientes podem se preparar para estar com o melhor perfil para o momento.

A empresa foca muito em um design intuitivo e que permita ao cliente executar suas tarefas sem ter muitas dúvidas. Portanto, ele sabe onde deve clicar, as informações que precisa fornecer e tem retorno claro da instituição.

Como o Nubank define o limite do cartão de crédito?

Quem busca ter um limite mais alto em setembro deve entender como esse processo acontece. A princípio, você deve avaliar que o limite é como um empréstimo do banco com vencimento de 30 dias. Então, o cliente compra em um mês e já paga no próximo.

Em relação ao limite, a empresa segue critérios confiáveis de avaliação de acordo com o perfil de usuário. Ou seja, quanto mais confiável ele for em relação aos pagamentos, maior a chance de ter um limite mais alto.

Ter o nome negativado, possuir um histórico de dívidas e ter o score baixo prejudica de forma direta sua análise e pode impedir que consiga o limite desejado no cartão de crédito.

Dessa forma, quem deseja ter mais limite precisa manter um bom relacionamento com a empresa. Assim, além de honrar suas dívidas, faça movimentações na conta que mostrem qual sua realidade financeira.

Qual o limite máximo do Nubank?

Vale destacar que não há um limite máximo para o cartão de crédito do Nubank, mesmo que em geral os usuários consigam até R$ 5 mil. Mas, quanto melhor for seu relacionamento com o banco, maiores as chances de ter um limite mais alto em setembro.

Siga todas as dicas para conseguir um aumento em seu cartão. Com isso, poderá fazer mais compras e ter um limite seguro para usar no dia a dia. Então, melhore o seu perfil e score e ganhe mais benefícios.