Saiba agora como consultar pelo nome em 2023

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que visa fornecer assistência financeira a famílias de baixa renda. Para garantir a transparência e a eficiência na distribuição dos benefícios, o governo atualiza mensalmente a lista de aprovados do Bolsa Família. A seguir, você aprenderá como consultar essa lista oficialmente e verificar se você ou alguém que você conhece foi aprovado para receber o benefício.

Como consultar a lista de aprovados do Bolsa Família?

A lista oficial de aprovados do Bolsa Família pode ser acessada no Portal da Transparência do governo federal. Para realizar a consulta, siga os passos abaixo:

Acesse o Portal da Transparência No menu principal, clique em “Benefícios ao Cidadão”; Selecione o programa social “Bolsa Família”; Escolha o período desejado, que normalmente é atualizado de março a maio; Você também pode fazer a busca pelo nome do possível beneficiário ou pelo município.

A lista de beneficiários é organizada em ordem alfabética e apresenta informações sobre o valor pago a cada beneficiário e o número do NIS (Número de Identificação Social). É importante ressaltar que os meses de junho, julho e agosto podem ainda não estar atualizados no banco de dados de novos beneficiários.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em julho o programa alcançou 20,9 milhões de famílias, com um gasto de R$ 14 bilhões. O valor médio do benefício subiu para R$ 684,17.

Como saber se fui aprovado para o Bolsa Família?

Se você foi aprovado para receber o Bolsa Família, você receberá uma carta do governo federal no endereço fornecido durante a inscrição. Além disso, você também receberá um cartão da Caixa Econômica Federal, que será utilizado para realizar o saque mensal do benefício.

Após a validação dos dados, os inscritos no programa podem conferir as informações sobre o Bolsa Família por meio de um aplicativo, que também disponibiliza o calendário de pagamentos. O acesso é realizado utilizando o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a senha já utilizada nos aplicativos da Caixa.

Caso você não tenha acesso à internet ou não consiga verificar as informações do benefício online, é recomendado que você vá até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo e solicite a situação do benefício. O atendimento será realizado por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), que contém todas as informações do programa.



Você também pode gostar:

Além disso, você também pode ligar para o telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, para obter mais informações.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em agosto

O pagamento do Bolsa Família é realizado mensalmente, de acordo com o calendário estabelecido pelo programa. Para o mês de agosto, as datas de pagamento são as seguintes:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

É importante ficar atento ao calendário para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido.

Portal da Transparência

Consultar a lista oficial de aprovados do Bolsa Família é fundamental para verificar se você ou alguém que você conhece foi aprovado para receber o benefício. Através do Portal da Transparência do governo federal, é possível fazer a consulta utilizando o nome do beneficiário ou o município. Além disso, é importante estar atento ao calendário de pagamentos para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido.

Lembramos que o Bolsa Família é um programa social importante que visa auxiliar as famílias de baixa renda, e a transparência na distribuição dos benefícios é essencial para garantir a eficiência do programa.