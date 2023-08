SAIBA AGORA o preço do seguro de CARROS mais vendidos no Brasil no mês de julho

No último mês, o preço do seguro de carros mais vendidos no Brasil não teve uma grande oscilação com relação a junho. No entanto, houve um pequeno aumento, no preço do serviço para homens. Em contrapartida, o oferecido para as mulheres teve queda.

Os dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE) também traz outras informações interessantes sobre o assunto. Veja mais detalhes sobre o assunto a seguir e saiba quais os veículos se enquadram nessa categoria.

Como está o preço do seguro de carros mais vendidos no Brasil em julho?

De acordo com a FENABRAVE, o ranking dos carros mais vendidos do país no último mês está dividido da seguinte forma:

Seguros masculinos

Entre o preço do seguro de carros mais vendidos no Brasil, os três mais baratos são:

Novo HB20 Sense em primeiro lugar, por R$ 3.717,49;

Em segundo lugar o novo Ônix Hatch, por R$ 4.173,23;

Novo Polo Confortline em seguida, por R$ 4.176,56.

Já os preços mais caros de seguros se destinam aos seguintes veículos mais vendidos:

Em primeiro lugar está o Renegade Longitude, por R$ 6.641,48;

Já na sequência se encontra o Nivus Confortline, com seguro de R$ 5.114,30;

Por fim, o terceiro lugar está com o T-Cross, por R$ 4.979,34.



Seguros femininos

Aqui os preços são naturalmente um pouco menores, e os três seguros mais baratos dos veículos vendidos são os seguintes:

Mobi Easy está em primeiro lugar, por R$ 2.151,49;

Seguindo com a lista temos o Polo Confortline, por R$ 2.343,67;

E em terceiro lugar está o Onix Hatch, com seguro em R$ 2.383,57.

Por outro lado, entre o preço do seguro de carros mais vendidos de maior valor para as mulheres estão:

Em primeiro lugar está o Renegade Longitude, por R$ 4. 073,43;

Na sequência está o T-cross, com preço do seguro de R$ 3.371,89;

E fechando a lista temos o Nivus Confortline, com preço de R$ 2.970,63.

Outras informações importantes sobre o seguro de carros mais vendidos em julho

Considerando o top 3 masculino e feminino, o serviço de seguro de carros mais vendidos para homens teve aumento de 1,8%. Já o das mulheres, o valor apresentou uma queda de 5,5%.

Além disso, com base nesses valores a FENABRAN concluiu que o preço médio dos seguros masculinos é de R$ 4.671,49. Já os preços femininos ficam na faixa de R$ 2.771,28. E com relação as capitais do país, o valor desse tipo de serviço também varia.

Em 11 capitais analisadas, Florianópolis (SC), tem os menores preços do Brasil, para o perfil masculino, com base de R$ 2.965,89. Já para as mulheres, os valores mais baixos estão na cidade de Curitiba (PR), com valor de R$ 2.193,09.

Por fim, os preços mais altos de seguro para os homens se encontra no Rio de Janeiro (RJ), com valor de R$ 6.082,58. E para as mulheres, o preço mais alto desse serviço está em Salvador (BA), com o valor de R$ 3.441,36.