Saiba agora o que compõe a nova pontuação

O Serasa Score 3.0 é a nova pontuação de crédito após algumas atualizações que visam trazer melhorias para o acesso dos usuários. Então, descubra neste artigo quais foram as mudanças e como essa versão pode te impactar.

Para entender, o Serasa Score passou por uma atualização e está agora na sua versão 3.0. Dessa forma, os usuários podem ter a construção da sua trajetória bancária por meio de um novo recurso, o Conexão Bancária.

Outro fator que foi atualizado com a versão 3.0 e a Conexão Bancária é que você pode ampliar sua pontuação. Isso é um dos principais desejos dos usuários brasileiros. Portanto, entenda melhor como funciona este recurso.

Serasa Score 3.0 e a Conexão Bancária

Segundo a Serasa, essa liberação está acontecendo de forma gradual, ou seja, nem todos os usuários já têm à disposição a versão 3.0. Mas, assim que tiver disponível será possível usá-la para acompanhar a pontuação, verificar seu histórico, bem como, entender o que compõe seu score, que é um dos pontos mais importantes.

Já sobre a Conexão Bancária do Serasa Score 3.0, é uma função que permite que os clientes conectem uma ou mais contas bancárias, para que seja feita uma análise mais completa e personalizada de seu perfil.

Com os dados compartilhados e as demais informações do perfil, será possível aprimorar ainda mais a análise de crédito. Ou seja, os clientes têm mais chances de linhas de crédito ou de melhorarem sua pontuação geral.

O que faz parte do Serasa Score 3.0

É importante que entenda que o Serasa Score 3.0 traz novos fatores para compor o sistema de pontuação. Então, eles eles estão:

Salário e renda do usuário;

Pendências e dívidas;

Os financiamentos realizados;

Extrato da conta corrente;

Histórico e limite do cartão de crédito do usuário;

As informações e dados do Cadastro Positivo;

Todas as consultas realizadas por empresas por meio do seu CPF;

Por fim, o relacionamento com o mercado de crédito em geral.



Vale reforçar que o compartilhamento por meio da Conexão Bancária é seguro. Isso porque, a empresa de crédito alegou que manterá todas as informações e dados dos clientes em segurança, seguindo os padrões internacionais. Portanto, pode conectar suas contas sem preocupação.

Como habilitar a função de Conexão Bancária no Serasa Score?

Não tenha dúvidas que a Conexão Bancária é o grande atrativo do Serasa Score 3.0. Mas, é um processo super simples de ser feito e leva poucos minutos. Então, veja o passo a passo a seguir:

Na plataforma da Serasa, clique em “Consultar Serasa Score”;

Em seguida, faça seu login na plataforma ou crie uma nova conta;

Depois, verifique se a opção “Conexão Bancária” está disponível e clique nela;

Por fim, basta preencher os dados solicitados e aguardar a finalização da conexão.

Ao terminar, basta visualizar a sua pontuação e acompanhar as mudanças que vão ocorrer. Lembrando que é de 0 a 1000, sendo 1000 a melhor pontuação de score para os clientes.

Entenda o que é o Serasa Score e qual a sua importância

Pode ser que o conceito de Serasa Score 3.0 ainda seja confuso porque você não sabe do que se trata. De modo geral, isso é a pontuação de crédito da empresa, que indica de 0 a 1000 quando as chances de um consumidor pagar suas contas em dia.

Quanto maior for a sua pontuação, mais chances de conseguir crédito no mercado. Isso porque, o seu Score de crédito, não apenas da Serasa, é um dos itens avaliados na concessão de empréstimos, financiamentos e cartões.

Ter um bom score garante ao cliente mais chances de crédito e juros baixos. Por exemplo, se o seu score for baixo tem chances de não conseguir cartão de crédito ou empréstimos se necessário.

Manter suas contas em dia é indispensável para que a pontuação aumente. Além disso, pode pagar a plataforma da Serasa para liberar funções que vão ajudá-lo a limpar seu nome.

Esteja sempre atento nesse ponto para que não deixe seu nome negativo e tenha mais oportunidades no mercado financeiro. Aliás, isso pode prejudicá-lo até mesmo em outras áreas de sua vida, como a profissional. Isso porque, é comum que empresas verifiquem esses dados.

Aproveite a nova versão Serasa Score 3.0 e tenha mais controle de suas finanças para que possa usufruir de benefícios e oportunidades nas instituições financeiras.