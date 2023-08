Saiba agora o que muda no TESOURO DIRETO para o futuro dos filhos

Recentemente, o Tesouro Direto lançou um título inovador, chamado Tesouro Educa+. Este novo título é uma ferramenta de investimento projetada especificamente para auxiliar as famílias a planejar e financiar a educação futura de seus filhos. Ele vem como um recurso valioso para as famílias, proporcionando uma opção financeira acessível e confiável. Neste artigo, vamos entender como o Educa+ pode ser benéfico para você e seus entes queridos.

Compreendendo o Tesouro Educa+

Com um modesto investimento inicial de apenas R$ 30,00, o Tesouro Educa+ se destaca por sua proposta de ajudar as famílias a economizar para a educação de seus filhos. Esta opção de título do Tesouro Direto oferece uma abordagem flexível, permitindo que pessoas de todas as idades comecem a economizar dinheiro para cobrir as despesas da educação superior. Ao comprar o título, o investidor pode selecionar a data de vencimento que melhor se adapta ao seu plano de poupança. A partir de outubro, outros familiares, como tios e avós, também poderão contribuir para o investimento, criando um sistema de suporte financeiro coletivo para a educação dos jovens.

O impacto esperado do Tesouro Educa+

O Tesouro Educa+ é mais do que apenas um título de investimento. Ele simboliza uma mudança importante na forma como encaramos a educação financeira. Thiago Godoy, educador financeiro da Rico, acredita que o programa pode se tornar uma ferramenta poderosa para educar a população sobre a importância do planejamento financeiro de longo prazo. Ele sugere que essa iniciativa, ao estabelecer um objetivo de investimento tangível e pessoal – a educação universitária dos filhos -, pode incentivar mais pessoas a começar a investir e poupar conscientemente.

Como fazer o investimento

Adquirir um título é um processo direto e simples. Os títulos estão disponíveis para compra tanto na plataforma oficial do Tesouro Direto quanto através de corretoras. Os investidores que desejam adquirir os títulos precisam se cadastrar na plataforma para iniciar o processo de investimento.

Aspectos financeiros do Tesouro Educa+

O Tesouro Educa+ é uma proposta atraente para muitos investidores, em parte devido ao seu baixo valor mínimo de investimento de R$ 30,00. Esta acessibilidade, combinada com a proteção contra os efeitos da inflação que o título oferece, faz do Tesouro Educa+ uma opção de investimento muito atraente. Cada título é ajustado com base na variação do IPCA, além de uma taxa real, variando de 5,07% a 5,42%. Isso significa que os títulos de prazos mais longos proporcionam uma rentabilidade mais alta.

Inicialmente, o programa disponibilizará 16 títulos, com a primeira data de pagamento prevista para 2026. A partir daí, um novo título será disponibilizado a cada ano subsequente, ampliando as opções para os investidores.



Você também pode gostar:

Resgate e venda do título

Os investidores têm a opção de vender seu título a partir de 60 dias após a compra, ao preço de mercado. Porém, há uma taxa de custódia aplicada se a venda for realizada antes do período estipulado. Por outro lado, para quem recebe o equivalente a até quatro salários mínimos no fluxo de pagamentos mensais futuros e para aqueles que mantêm o título até o vencimento, a taxa de custódia é dispensada.

Conclusão

O lançamento do Tesouro Educa+ representa uma mudança significativa na maneira como as famílias podem planejar e financiar a educação de seus filhos. Esta nova opção de título do Tesouro Direto é um acréscimo valioso ao conjunto de ferramentas financeiras disponíveis para os brasileiros, fornecendo um meio de fazer um planejamento financeiro eficaz e orientado para o futuro. O programa pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça do seu planejamento financeiro de longo prazo.