Saber qual o valor que vai na sua conta do Fundo de Garantia é essencial para manter o controle das suas finanças e ter o conhecimento do dinheiro reservado para casos emergenciais, como a perda do seu emprego atual.

Porém, sabemos que nem todas as pessoas sabem qual é o cálculo feito para o pagamento do FGTS, nem mesmo sabem como acessar informações sobre o saldo.

Pensando nisso, preparamos este guia com todos os detalhes que você precisa saber. Acompanhe e tire as suas dúvidas!

Saiba agora o valor que vai na sua conta do Fundo de Garantia todo mês

A sua conta, na qual são feitos os depósitos do Fundo de Garantia, está vinculada com a Caixa Econômica Federal, o que faz com que você receba esse dinheiro em uma conta Caixa.

Todos os meses, seu empregador deve fazer o depósito de 8% do valor do seu salário diretamente na sua conta, caso você seja um trabalhador efetivado. Já no caso de jovens aprendizes, o valor mensal equivale a 2% do salário.

Assim sendo, se você recebe R$ 1000 por mês, significa que R$ 80 mensais são depositados na sua conta do Fundo de Garantia.

Portanto, basta fazer as contas para saber o valor que vai na sua conta do Fundo de Garantia todo mês.

Entretanto, se você já teve alterações no seu salário e, hoje, não sabe mais qual valor está depositado, ao todo, na sua conta, não se preocupe! A seguir, explicamos como você pode acompanhar não apenas os depósitos, como também verificar o valor total que está na sua conta hoje. Continue lendo.



Você também pode gostar:

Como consultar o saldo na conta do Fundo de Garantia?

Agora que você já sabe como calcular o valor que vai na sua conta do Fundo de Garantia todo mês, é importante saber acompanhar se os depósitos estão realmente acontecendo.

Afinal, por mais que essa seja uma obrigação do empregador, sabemos que, em muitos casos, pode haver equívocos nesse pagamento, prejudicando o trabalhador.

Além disso, é importante saber como consultar o saldo disponível, a fim de manter um controle maior do próprio dinheiro.

Veja como funciona a consulta:

Primeiramente, você deverá baixar o aplicativo do FGTS no seu celular; Em seguida, deverá fazer o seu login. Possivelmente serão solicitadas informações dos seus últimos empregos com carteira assinada, a fim de comprovar a autenticidade do seu login; Depois disso, você poderá navegar dentro do app e ver os depósitos feitos todos os meses, bem como poderá consultar o valor total em todas as suas contas do FGTS. Afinal, cada emprego tem um saldo diferente, e você pode acompanhar tudo pelo app.

Viu só como é simples? Desse modo, é possível ter mais clareza com relação ao valor que vai na sua conta do Fundo de Garantia todo mês, além de poder verificar se o seu direito tem sido mantido pelo empregador.