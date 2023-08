Saiba como ativar o “modo leitura” do Google e garantir uma série de benefícios

Saber ativar o modo leitura do Google é uma forma de garantir uma leitura mais fluída e o uso do celular de modo mais agradável em momentos que exigem atenção e menos estímulos visuais.

Apesar de alguns dispositivos já fornecerem uma ferramenta semelhante, nem todos os aparelhos Android tinham a função com o botão flutuante, por exemplo. Agora, com o modo leitura do Google, isso deixará de ser um problema. Saiba mais lendo este passo a passo completo!

Como ativar o modo leitura do Google?

Para ativar o modo leitura do Google é muito simples. Veja o passo a passo que preparamos para você:

Baixe o aplicativo de modo leitura do Google na sua loja de aplicativos oficiais. Lembrando que só é possível baixar em dispositivos Android 9 ou superiores; Instale o app no seu aparelho; Abra o aplicativo e leia atentamente todas as configurações que devem ser feitas; Habilite todos os recursos necessários para que o aplicativo possa controlar, de fato, a sua tela; Pronto! Com a opção ativada, você poderá navegar pela web com muito mais facilidade, concentração e foco.

Lembrando que é necessário ter um aparelho compatível com o aplicativo para que seja possível usá-lo de fato. Caso contrário, pode ser que o modo leitura não funcione da melhor maneira possível. Fique atento a isso.

Quais os benefícios do modo leitura do Google?

Agora que você já sabe como ativar o modo leitura do Google, pode estar em dúvida com relação aos benefícios que esse tipo de ferramenta pode proporcionar, não é mesmo? A seguir, você entenderá por que esse modo pode ser tão interessante na hora de estudar e ler com mais atenção:

1. Menos distrações



Manter uma leitura atenta no celular é um grande desafio. Afinal, são tantas notificações e estímulos visuais e sonoros que nem sempre conseguimos manter o foco no que realmente precisa ser mantido. Nesse cenário, ativar o modo leitura do Google pode ser uma alternativa para ter leituras mais profundas e ricas.

2. Iluminação da tela

A iluminação da tela também pode ser alterada a partir do momento em que selecionamos o modo leitura no celular. Isso quer dizer que a cor da tela ficará em um tom mais amarelado, como se fosse a página de um caderno, facilitando a leitura. Vale lembrar que esse tipo de efeito já é proporcionado por muitos tipos de celulares, ok?

3. Remove conteúdos multimídia de um artigo

Em paralelo a ideia de remover as distrações dentro de um artigo, temos o processo de ativar o modo leitura do Google como uma forma de remover toda a multimídia de um conteúdo. Com isso, removemos anúncios e imagens que possam atrapalhar a concentração.

Sem dúvidas, essa é uma forma de aproveitar melhor os conteúdos on-line na hora de aprender algo novo, concorda? Agora é só ativar a função no seu celular e aproveitar os benefícios!