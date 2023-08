saiba como atualizar pela internet

Para assegurar a manutenção da elegibilidade a programas assistenciais do governo, tais como o Bolsa Família, Vale-Gás, entre outros, é possível proceder com a atualização do CadÚnico. Além da forma presencial, dá para fazer por meio da internet, garantindo a correspondência dos dados com sua situação atual.

É importante observar que a revisão dos dados deve ser realizada no mínimo uma vez a cada dois anos. Durante esse período, o Governo Federal promove uma análise dos registros do CadÚnico, o que pode resultar na suspensão de inscrições que apresentem pendências. Em alguns casos, essa ação pode até levar ao encerramento imediato dos benefícios concedidos.

Cadastro Único oferece o acesso aos benefícios sociais

Como já mencionado, o CadÚnico tem como propósito central atender os cidadãos brasileiros que enfrentam maiores privações em nossa sociedade. Através dos dados coletados, é possível identificar aqueles que demandam algum tipo de auxílio governamental, seja financeiro ou de outra natureza. Consequentemente, a inscrição no Cadastro Único abre portas para uma variedade de programas e apoios sociais diversificados.

Primeiramente, merece destaque o programa mais reconhecido: o Bolsa Família. Este sistema de transferência de recursos proporciona pagamentos mensais de R$600,00 aos indivíduos em situação de vulnerabilidade no Brasil, durante um período de um ano.

No entanto, a lista de benefícios não se limita a isso. Ademais, os cadastrados no Cadastro Único também têm direito a receber os montantes do Auxílio-Gás.

Dessa maneira, a cada bimestre, os cidadãos recebem um valor correspondente ao custo de um botijão de gás de 13 kg em suas contas. Além disso, é relevante ressaltar que os inscritos no CadÚnico também se qualificam para descontos nas tarifas de eletricidade por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Documentos necessários para atualização do CadÚnico

Os registros presentes no Cadastro Único atualmente constituem o único método empregado pelo Governo Federal brasileiro para identificar aqueles cidadãos que realmente necessitam de apoio governamental. Por conseguinte, é de extrema importância que todos os cidadãos em situação de vulnerabilidade tenham consciência de que há meios disponíveis para solicitar auxílio.



Você também pode gostar:

Aqueles que ainda não efetuaram sua inscrição ou não atualizaram o cadastro ficarão satisfeitos ao saber que o procedimento é, de fato, bastante descomplicado. Para isso, é de suma importância estar munido dos documentos exigidos. Confira abaixo quais são esses documentos necessários:

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de endereço;

Documento de identidade com foto;

Título de eleitor.

Atualização do CadÚnico pela internet

Uma vez que a documentação esteja em conformidade, siga as orientações abaixo:

Baixe o aplicativo do Cadastro Único (disponível para Android e iOS );

e ); Selecione a opção “Entrar com gov.br”;

Efetue o login na sua conta Gov.br utilizando seu CPF e senha;

Escolha a alternativa “Atualização cadastral por confirmação”;

Acrescente novos dados ou confirme os já existentes;

Toque em “Enviar cadastro”.

No caso de dificuldades de conexão à internet ou até mesmo a ausência de acesso à rede, é viável dirigir-se pessoalmente a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do CadÚnico. Para encontrar o estabelecimento mais próximo de sua localidade, consulte o portal Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS) e efetue uma busca.

Adicionalmente, é possível que um desses locais solicite sua presença caso ocorram alterações relevantes, como variações na renda mensal, mudança de endereço ou modificação no número de membros familiares registrados no sistema.

Calendário de pagamentos dos programas sociais

Aproveitando que os pagamentos do Vale-Gás e Bolsa Família estão a todo vapor, veja as datas dos repasses em conta.