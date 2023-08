Saiba como configurar sua tela de atalhos nos aparelhos iPhone

A tela de atalho dos aparelhos celulares iPhone é um dos melhores recursos da Apple para seus usuários. A princípio, a funcionalidade é bastante prática e tem como grande vantagem, o fato de que a pessoa economiza um bocado de tempo ao utilizar seu dispositivo móvel em seu dia a dia, ou seja, em sua rotina.

Todavia, a tela de atalhos acaba sendo subestimada por usuários do iPhone e iPad, com o sistema operacional iOS. Entretanto, o recurso permite o acesso a aplicativos e demais programas e softwares rapidamente. A experiência da pessoa ao utilizar as ferramentas disponíveis em seu aparelho celular é simplificada e aprimorada.

Isso se deve ao fato de que através do aplicativo nativo de Atalhos, o usuário, através de apenas um comando, possibilita a utilização de diversos apps trabalhando ao mesmo tempo, em uma sequência. Pode-se realizar diversas ações de uma maneira automática, tornando a utilização do iPhone muito mais eficiente.

Desse modo, é conveniente lembrar que os usuários do iPhone podem utilizar alguns tipos de comandos através do controle de voz da Siri que torna a experiência de quem utiliza os dispositivos móveis, mas ágeis e simples. Configurar a tela de atalhos dos aparelhos celulares iOS é bem fácil e pode ser feita rapidamente.

Configuração do iPhone

Existem inúmeras possibilidades de configuração dos iPhones, com um grande números e categorias de atalhos disponíveis para os aplicativos dos dispositivos móveis. Aliás, a Apple desenvolveu dezenas de atalhos diferenciados. Além disso, desenvolvedores de softwares podem criar novos atalhos praticamente do zero.

Primeiramente, é necessário escolher um determinado atalho relacionado a uma categoria específica. É preciso abrir o aplicativo no iPhone e selecionar a opção “Galeria”, depois em “Ver tudo”. O usuário pode então escolher um atalho de seu interesse. Vale ressaltar a necessidade de se ler a sua descrição, que irá aparecer na tela.

Pode-se obter maiores informações ao tocar em cima do atalho escolhido, ou ainda, através do ícone de “+”. Em seguida, deve-se tocar na barra azul “Adicionar atalho”, que está disposta na parte inferior da tela. Ele então irá aparecer de forma automática, na pasta “Meus atalhos”. Para editá-los, basta selecionar a opção “…”.

Esse ícone fica no canto superior direito do atalho e serve para adicionar ou ainda remover determinadas ações e fazer algumas mudanças detalhadas. Essa configuração tem como objetivo gerar uma maior utilidade para o atalho relacionada às necessidades de cada usuário. Entretanto, em alguns momentos ela não é necessária.



Alterações nos atalhos

Ademais, os usuários que desejarem fazer algumas mudanças nos atalhos de seus celulares, devem tocar na seta para baixo que fica na barra superior da tela. Depois, é preciso tocar em “Renomear”, digitar o novo título, e selecionar a opção “Concluido”. Através desse mesmo menu, é possível alterar seu ícone e colocá-lo na tela inicial.

De todo modo, se o usuário do iPhone possui um atalho em sua tela inicial ou ainda tiver a necessidade de abrir um determinado aplicativo em seu dispositivo móvel, ele precisa apenas de tocar em seu ícone para pô-lo em funcionamento. Enfim, se quiser é possível utilizar a Siri, ativar o assistente de voz e dizer o nome do atalho.

Dessa forma, se o usuário quiser editar a sua tela de atalhos, ele precisa entrar na tela inicial do aplicativo, selecionar a opção “Editar”, para organizar e deletar quaisquer tipos de atalhos que porventura apareçam na lista de seu iPhone. Depois, é necessário tocar na opção “OK”, para salvar todas as alterações feitas.

Deve-se observar que os atalhos podem ser úteis em várias ações dos usuários do iPhone ou do iPad. Se quiser, pode-se criar um atalho para se conectar a uma pessoa ou contato escolhido, ver qual é a previsão do tempo em um determinado dia, e colocar um tipo de lista diferenciada em ordem alfabética.

Celulares iPhone

Os atalhos podem ser bastante práticos no dia a dia dos usuários dos aparelhos iPhone. É uma maneira de organizar os aplicativos e arquivos mais utilizados, e podem ser acessados através de um único toque na tela dos dispositivos móveis. Vale a pena configurar os celulares para torná-los mais práticos e simples.

Em conclusão, pode-se colocar os aplicativos mais utilizados na tela inicial dos iPhones. Dessa maneira, não é mais necessário procurar os apps e arquivos nos aparelhos celulares a todo momento. Através de uma configuração ágil e eficiente, os usuários terão à sua disposição as ferramentas de acordo com a sua necessidade.