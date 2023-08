Saiba como consultar o saldo pelo aplicativo

Os trabalhadores brasileiros têm à disposição formas simples e práticas para verificar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Com o objetivo de garantir que os depósitos estejam em conformidade com a legislação trabalhista vigente e assegurar o direito do trabalhador, a consulta regular ao extrato do FGTS é essencial.

Para tanto, a Caixa Econômica Federal oferece duas opções de acesso: via computador, pelo site oficial da instituição, ou por meio do aplicativo FGTS disponível para dispositivos móveis. O acesso ao saldo do FGTS é um direito de todos os trabalhadores que estão registrados no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) no Brasil.

Por meio do site da Caixa Econômica Federal ou do aplicativo FGTS, é possível acompanhar todas as movimentações relacionadas ao FGTS e garantir que os depósitos estejam sendo realizados corretamente, conforme estabelecido por lei. Caso seja identificada alguma irregularidade, é de extrema importância acionar os órgãos responsáveis para que a situação seja regularizada.

Consulta pelo aplicativo FGTS

Com a facilidade dos dispositivos móveis, consultar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) através do celular tornou-se uma tarefa simples e rápida. Confira abaixo o passo a passo para acessar as informações sobre o FGTS pelo CPF, utilizando o aplicativo oficial disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.

Acesse o aplicativo do FGTS: Inicie abrindo o aplicativo FGTS no dispositivo móvel. Caso o usuário ainda não tenha o aplicativo instalado, é possível baixá-lo gratuitamente na loja de aplicativos.

Faça login no aplicativo: Ao abrir o aplicativo, será necessário clicar na opção “Entrar no aplicativo” para prosseguir.

Digite o número do CPF: Insira o número do CPF no campo designado e, em seguida, clique no botão “Próximo” para continuar.

Valide o login: Para garantir a segurança do acesso, o aplicativo enviará um código de verificação para o endereço de e-mail cadastrado. No aplicativo, basta clicar em “Receber código” para obter o código de validação.

Insira o código recebido: Nesse momento o usuário deve digitar o código recebido no e-mail no campo apropriado do aplicativo e clicar em “Enviar”.

Informe sua senha: Por fim, basta digitar a senha de acesso ao FGTS no campo correspondente e clicar em “Entrar”.

no campo correspondente e clicar em “Entrar”. Consulte o saldo: Após seguir todos os passos acima, será possível visualizar o saldo disponível clicando em “Saldo Total do FGTS”.

Com apenas alguns cliques, o trabalhador pode acessar seu saldo do FGTS pelo CPF no celular, proporcionando maior controle sobre seus benefícios e recursos financeiros disponíveis. A Caixa Econômica Federal reforça a importância de manter os dados de acesso ao aplicativo em sigilo, para garantir a segurança das informações pessoais.

Saiba como receber informações por SMS

A Caixa Econômica Federal disponibiliza aos titulares do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) uma funcionalidade que permite receber notificações por meio de mensagens SMS para cada novo depósito realizado em suas contas. Essa medida visa proporcionar mais agilidade e praticidade no acompanhamento do saldo atualizado.



Para isso, basta entrar em contato com o Caixa Cidadão, o serviço de atendimento ao cliente da Caixa Econômica Federal. Os titulares podem utilizar o número gratuito 0800 726 0207 para efetuar a ligação.

Vale ressaltar que, ao cadastrar o número para receber as notificações via SMS, é fundamental que o titular mantenha seus dados de contato atualizados junto à Caixa. A atualização dos dados garante a efetividade do serviço e o recebimento de todas as informações relevantes sobre o FGTS.