Saiba como enviar uma mensagem de vídeo pelo WhatsApp

O WhatsApp, aplicativo de mensagens da Meta, apresenta aos seus usuários inúmeros recursos, que podem ajudar na experiência da plataforma e oferecer uma maior segurança. Todavia, muitas pessoas não conhecem algumas funcionalidades do mensageiro, não sabem como utilizá-las, como por exemplo, o envio de vídeos.

Analogamente, a plataforma de mensagens, do bilionário Mark Zuckerberg, é a líder nacional neste tipo de plataforma, ou seja, ela possui milhões de usuários em todo o país. O WhatsApp, apresenta um grande número de ferramentas, algumas bastante interessantes e práticas, e outras indispensáveis em sua utilização no dia a dia.

Ademais, a Meta busca apresentar novos recursos aos usuários de seu mensageiro através de atualizações constantes. Sendo assim, o WhatsApp apresenta sua ferramenta de mensagens de vídeo, bastante parecida com a de uma outra plataforma de mensagens bastante conhecida, e até mesmo rival, o Telegram.

Desse modo, com o recurso de envio de vídeo, os usuários da plataforma podem enviar mensagens rápidas desse tipo de mídia para os seus contatos e grupos. Vale ressaltar que essa nova ferramenta é diferente do envio de arquivos de vídeo normal. Eles são gravados de maneira direta em uma conversa no aplicativo.

Recurso de vídeo do WhatsApp

A princípio, os vídeos são gravados e aparecem em um formato redondo. Os contatos podem visualizá-los de uma maneira rápida, sem ter a necessidade de sair do chat. Sua reprodução é automática. Eles aparecem na tela silenciosos. Para ouvir a mídia apresentada é preciso tocar em cima dela com os dedos.

O WhatsApp apresenta um padrão para todos os vídeos que utilizam desse recurso. Sendo assim, eles têm até 60 segundos de duração. É uma alternativa inovadora e completa em relação aos antigos vídeos disponibilizados pelo aplicativo. Portanto, o novo recurso possui uma grande variedade de utilidades.

Em síntese, de acordo com o WhatsApp, sobre o novo recurso de vídeos disponibilizado pela plataforma de mensagens, “Achamos que essa será uma forma divertida de dividir momentos com toda a emoção que o vídeo pode transmitir, seja para desejar um feliz aniversário a alguém, rir de uma piada ou contar novidades“.

Como gravar o vídeo no WhatsApp



Para enviar mensagens de vídeo pelo WhatsApp é preciso abrir o aplicativo no aparelho celular, e abrir a conversa em que deseja enviar a mídia. Deve-se tocar sobre o botão de envio de mensagem de áudio. Haverá uma troca do ícone de áudio pelo de vídeo. É preciso manter o botão pressionado para gravar.

Aliás, se o usuário preferir, ele pode arrastar o ícone de gravação de vídeo para cima. Dessa maneira, é possível bloqueá-lo e gravar com as mãos livres, o que pode ser bastante prático. Pronto, gravar um vídeo em uma conversa da plataforma de mensagens é bastante fácil. Haverá então a sua exibição em uma conversa no app.

Áudios do WhatsApp

Uma outra função do WhatsApp que pode ser bastante útil é relacionada com os arquivos de áudio recebidos durante uma conversa no mensageiro. Ela pode ser bastante útil por pessoas que recebem esse tipo de mídia o tempo todo. A funcionalidade utiliza a Inteligência Artificial (IA) de uma forma bem prática.

Em síntese, é a LuzIA, uma extensão do ChatGPT disponível para o WhatsApp que consegue transcrever os arquivos de áudio utilizados na plataforma de mensagens. É possível saber o conteúdo sem precisar abrir a mídia. Dessa forma,a inteligência artificial apresenta o áudio escrito aos usuários do aplicativo, rapidamente.

Para que o usuário faça a transcrição do áudio recebido, ele deve encaminhar o arquivo para a LuzIA. Ao recebê-lo, o robô fará então a sua transcrição. Para conversar com a Inteligência Artificial é preciso ir ao site LuzIA e clicar sobre o ícone do WhatsApp, ou adicionar o número 11 9725-3036 na lista de contatos do aplicativo.

Inteligência artificial

Após esse processo, um chat com o robô irá abrir. Depois que encaminhar o arquivo de áudio para o chatbot, é necessário escrever o comando “Transcrever áudio”. Vale ressaltar que a LuzIA também possui outras funcionalidades importantes, e está disponível em português, inglês, francês, e espanhol.

Em conclusão, entre os recursos da LuzIA, podemos destacar, a tradução de textos, dicas de vários assuntos, como por exemplo, uma receita com todos os ingredientes de uma geladeira, dietas, desenhos, e muito mais. A inteligência artificial está cada vez mais presente atualmente, e o WhatsApp apresenta esse recurso a seus usuários.