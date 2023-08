Saiba como fazer a gestão do seu orçamento

Ter um controle de gastos é indispensável para quem quer fazer a gestão do seu orçamento de uma forma mais organizada. Afinal, não adianta poupar ou cortar gastos sem saber exatamente de que forma gasta seu dinheiro e quais os objetivos que possui.

A premissa básica que todo mundo deve seguir é gastar menos do que ganhar. Dessa forma, é possível manter a saúde financeira e ficar longe das dívidas, mantendo as suas contas em dia.

Há alguns fatores que podem estar te atrapalhando no setor financeiro. Por exemplo, a inflação, gastos escondidos e a falta de controle em relação ao dinheiro que entra e sai da sua conta.

Dívidas no Brasil aumentam e o controle de gastos é indispensável

De acordo com a CNDL/SPC Brasil, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, só em maio do ano passado, o número de dívidas no país que ficaram em atraso aumentou 10,78% em relação a 2021. Aliás, atualmente são mais de 62 milhões de brasileiros negativados.

Esses dados mostram como é indispensável falar sobre organização financeira e controle de gastos desde sempre. Afinal, isso é um grande passo para começar a reverter essa situação e construir relações mais saudáveis com o dinheiro.

Nos próximos tópicos, entenda como fazer o seu controle para ter uma boa gestão de seu orçamento.

Entenda como tem gastado seu dinheiro

A princípio, você deve saber para onde seu dinheiro está indo, ou seja, como você tem gastado. Dessa forma, é importante que tenha uma visão total de seus gastos, de uma forma simples e organizada por categorias.

Ter esse controle de gastos é o que permite que tenha uma organização financeira melhor. Por exemplo, hoje em dia você sabe dizer como foi gasto cada real do seu salário? Quanto foi de transporte? E de lazer? Entenda que é preciso saber responder todas essas perguntas.



Você também pode gostar:

Para facilitar seu controle, pode separar cada tipo de gasto por categorias. Então, tem transporte, alimentação, saúde, educação, lazer, e por assim vai. Crie os grupos de forma que consiga entender e identificar facilmente.

Há uma série de aplicativos e sites que fornecem modelos de controle de gastos que você pode personalizar para um tipo que visualize melhor.

Crie categorias para o controle de gastos

Após listar em seu controle de gastos tudo que sai de sua conta todos os meses, comece a criar as categorias. Com isso, consegue começar a visualizar onde estão seus maiores gastos e pode traçar metas para economizar, seja poupando, investindo ou cortando alguns gastos.

Em geral, pode começar com três categorias mais básicas, que são: livres, essenciais e economias. No caso, os livres são os gastos aleatórios e que podem ser reduzidos. Já nos essenciais entra tudo que é indispensável, como alimentação e moradia. Por fim, as economias podem ser destinadas para um plano específico que tenha, como uma viagem.

Ao final do seu mês, veja como cada um dos gastos podem ser divididos entre as categorias e faça um levantamento de que área está gastando mais e pense no que pode ser reduzido.

Você pode criar um controle de gastos pessoal ou familiar. Dessa forma, se optar pelo segundo é preciso que todos os membros de sua família sejam francos e estejam dispostos a ter esse controle.

Defina o seu plano mensal de gastos

Após construir o panorama de sua realidade e entender para onde seu dinheiro está indo, é importante começar a construir um plano de gastos mensal e fazer o possível para atingi-lo.

Para entender melhor, suponha que você ganhe R$ 3 mil por mês. Então, defina quanto quer gastar em cada área neste período. Ou seja, R$ 700 para gastos livres, R$ 1500 para os essenciais e R$ 800 para uma reserva de emergência e/ou planos específicos.

É indispensável que nesse momento você não siga modelos prontos, mas sim se adapte a sua realidade. Dessa forma, entendendo quais são seus gastos e qual a melhor divisão de seu dinheiro.

Construa uma reserva de emergência

Não tem como falar sobre controle de gastos sem explicar a importância de ter uma reserva de emergência. Ou seja, como o próprio nome diz, é o dinheiro usado para situações inesperadas.

Você deve se organizar para mensalmente reservar um valor que possa ser usado para custear alguns gastos que aparecem como imprevisto, por exemplo, um conserto de carro ou uma despesa médica.

Mensalmente verifique e atualize o seu controle de gastos para que tenha dados precisos e consiga definir as mudanças que precisam ser feitas. Assim, conseguirá não só ter um controle mais efetivo, como a sua organização financeira melhora.