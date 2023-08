Saiba como fazer e ter acesso aos serviços de GRAÇA

A carteirinha do SESC, chamada de Credencial Plena, é um benefício para os trabalhadores do setor do comércio, serviços e turismo que contribui para a igualdade social e oferece uma série de benefícios para a população em geral.

Neste texto, você entenderá como pode usufruir de todas essas vantagens, entendendo para quem a carteirinha é liberada e como funciona o cadastro. Acompanhe e tire todas as suas dúvidas!

Quem pode fazer a carteirinha do SESC?

A carteirinha do SESC é um benefício para todos os trabalhadores com vínculo empregatício no comércio, área de serviços ou turismo. Isso quer dizer que se você trabalha em uma loja de roupas, papelaria, padaria, entre outras opções de comércio em São Paulo, tem direito de fazer a sua carteirinha gratuitamente.

Ela possui a validade de 2 anos, podendo ser renovada depois desse período, desde que, obviamente, você comprove que ainda está com vínculo empregatício em algum estabelecimento comercial, de serviços ou de turismo.

Vale ressaltar que não existe nenhuma restrição explícita do tipo de comércio que pode ou não fazer parte, afinal de contas, o SESC é o Serviço Social do Comércio, criado em 1946, com o objetivo de unir as forças de empresários desse setor e, de quebra, oferecer benefícios aos colaboradores.

Desse modo, se você atua nesse setor, pode ter acesso à chamada Credencial Plena, que é gratuita e que dará a você a possibilidade de usufruir de uma série de serviços gratuitos, como espaços recreativos, serviços de saúde e lazer, e muito mais. É uma oportunidade de usufruir de uma série de vantagens!

Vale ressaltar que familiares do titular também podem e devem fazer a carteirinha para usufruir dos benefícios. Por exemplo, se você tem filhos dependentes de você, eles podem fazer o credenciamento online para garantir que acessem todos os serviços disponíveis.

Lembrando que os dependentes também precisam fazer a atualização da carteirinha a cada dois anos.

Como fazer a carteirinha do SESC?

Para fazer a sua carteirinha é muito simples. Primeiro, é importante que você esteja dentro dos requisitos que mencionamos, para que seja possível usufruir de todas as atividades disponibilizadas, bem como serviços de saúde. Em seguida, é só seguir o passo a passo abaixo:

Para fazer o seu cadastro, basta baixar o app Credencial Sesc SP, ou acessar diretamente o site, por meio deste link; Em seguida, clique em “Faça seu credenciamento online”; Siga o passo a passo, selecionando as opções que sejam condizentes com o seu caso; Finalize o seu cadastro e pronto!

O processo é super simples, prático e, ainda, totalmente gratuito. Apenas fique atento para fazer o preenchimento correto, para que o seu cadastro não tenha intercorrências e a sua Credencial Plena fique pronta o quanto antes.

Depois de finalizar o processo, é só aproveitar todas as possibilidades de atividades voltadas à música, esporte, lazer, cultura no geral, entre outras possibilidades.