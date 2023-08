Saiba como funciona o Artifact, novo app desenvolvido pelos criadores do Instagram

Foi lançado recentemente o Artifact, aplicativo desenvolvido pelos criadores do Instagram, Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger. A princípio, a nova ferramenta utiliza a Inteligência Artificial (IA), para oferecer aos seus usuários uma experiência parecida com o For You, um sistema que recomenda conteúdos do Tik Tok.

Entretanto, o Artifact é um aplicativo voltado para notícias. Ademais, convém observar que os dois desenvolvedores foram co-criadores do Instagram, um dos apps mais utilizados no mundo. Depois desse sucesso com a sua plataforma de compartilhamento de fotos e vídeos, eles decidiram criar uma nova ferramenta.

Vale ressaltar que os dois desenvolvedores saíram da Meta, empresa dona do Instagram, Whatsapp, Facebook, há cerca de cinco anos. Isso se deve ao fato de que eles tiveram uma desavença com o bilionário Mark Zuckerberg. Analogamente, os dois engenheiros então passaram a desenvolver o aplicativo Artifact.

Desse modo, vale mencionar que o aplicativo teve seu lançamento oficial no início do ano, no mês de janeiro. O objetivo de seus desenvolvedores é o de revolucionar a maneira com que as pessoas lêem reportagens na internet. Existem outros apps agregadores de notícias disponíveis no mercado, mas esse é diferenciado.

Novo Artifact

O Artifact se diferencia de outras plataformas visto que utiliza outras estratégias para engajar seus usuários, para o consumo de notícias. Aliás, segundo o site da plataforma, “O Artifact não é um app de notícias comum. Acreditamos que podemos encontrar as reportagens gratuitas mais informativas para você, removendo textos caça-cliques e usando inteligência artificial para criar resumos rápidos”.

Dessa maneira, muitas pessoas questionam o modo como o Artifact pode ser utilizado. Alguns usuários afirmam que o aplicativo é ao mesmo tempo moderno e nostálgico, Para alguns, ele lembra o Google Reader, que não está mais disponível há dez anos. Em suma, a nova ferramenta se parece com o Tik Tok.

Sendo assim, o novo app se diferencia por ter seu foco em textos. Em síntese, os dois desenvolvedores se inspiraram bastante na ferramenta For You, para criar seu novo aplicativo. Vale ressaltar que esse recurso do Tik Tok se diferencia de outras redes sociais como o Twitter, Facebook e o Instagram, por exemplo.

Aplicativo diferenciado

Neste caso, ao invés de seus usuários olharem para páginas e perfis curtidos, para que haja a sugestão de determinados conteúdos, o For You observa o consumo dos conteúdos e o interesse de seus usuários. Sendo assim, criadores com um número menor de seguidores conseguem viralizar seus posts de uma forma facilitada.



Você também pode gostar:

Systrom afirma que “Eu vi essa mudança e sabia que era o futuro das redes sociais. E me perguntei porque isso não estava acontecendo em toda a internet”. Essa maneira diferenciada de sugerir conteúdo está disponível no aplicativo Artifact desde o início. Aliás, o app está atualmente acessível para celulares Android e iOS.

No momento em que o usuário faz o seu cadastro, o Artifact pergunta a ele sobre os temas que mais gosta. Em suma, é possível a seus usuários, escolher alguns assuntos específicos para a leitura, como política internacional, vinhos e coquetéis, esportes, artistas, cultura pop, e temas como economia, finanças e sustentabilidade.

Todavia, durante a configuração do novo aplicativo, o usuário poderá ser questionado pela ferramenta, neste momento, se ele é assinante de algum veículo de notícias. Sendo assim, o app Artifact irá priorizar esse tipo de conteúdo para uma pessoa específica. Pode ser um jornal, uma revista, ou até mesmo um site na internet.

Conteúdo midiático

Esse tipo de recurso oferecido pelo Artifact, aponta que seus desenvolvedores não desejam brigar com outras empresas de mídia, diferentemente do que acontece com outras organizações tecnológicas no mercado. O aplicativo procura atuar como parceiro dessas companhias. Ainda não há disponível um modo com ele irá gerar receita.

Os desenvolvedores do Artifact não descartam a possibilidade de lucrar com anúncios dentro da plataforma. Há também a ideia de se fazer um acordo de divisão de receitas junto a jornais e revistas, no caso de a plataforma conseguir que seus usuários façam uma assinatura junto a esses veículos de comunicação.

Em conclusão, é preciso ressaltar que a navegação pelo aplicativo é prática e divertida. Logo na primeira tela aparece o “For You” do Artifact. A ferramenta disponibiliza artigos sugeridos segundo o seu interesse. Em um menu superior, pode-se ter acesso a páginas temáticas, com uma ordem de prioridade e interesses relacionados.