Saiba como identificar a fraude

O Pix é um sistema de pagamento instantâneo que permite fazer transferências e pagamentos a qualquer hora e dia da semana, sem custo algum para o usuário. Desde que foi lançado em 2020, o Pix se tornou uma das formas mais populares e práticas de movimentar dinheiro no Brasil.

No entanto, junto com as suas facilidades, surgiram também os riscos de cair em golpes que usam o sistema como isca. Um dos mais comuns é o golpe do Pix falso, que consiste em enviar um documento forjado, alegando que o pagamento foi feito, quando na verdade não foi.

Esse tipo de golpe costuma ser aplicado em transações informais, como vendas pela internet ou serviços prestados. Assim, o golpista se aproveita da confiança da vítima e da rapidez do Pix para enganá-la e levar o produto ou serviço sem pagar nada.

Como identificar um comprovante de Pix falso?

É de suma importância saber identificar um comprovante de Pix falso, pois isso pode te livrar de cair em golpes e fraudes. Os criminosos podem fazer alterações sutis para tentar passar desapercebido diante das vítimas. Confira o que observar:

O comprovante do Pix conta com uma padronização em toda a sua extensão. Sendo assim, caso você observe mudança de cor em alguma parte do documento, ou mesmo alteração na letra, é possível que o comprovante seja falso. Além disso, observe também a qualidade do documento e desconfie se ele tiver uma boa qualidade em algumas partes e uma má qualidade em outras; Data e horário: Todos os comprovantes de Pix possuem data e horário da transação. Então, se a pessoa afirma que realizou a transferência naquele momento, verifique essa informação no comprovante;

Todos os comprovantes de Pix possuem data e horário da transação. Então, se a pessoa afirma que realizou a transferência naquele momento, verifique essa informação no comprovante; Saldo da conta: O Pix é um serviço instantâneo. Isso significa que o dinheiro cai na sua conta em apenas alguns segundos. Por isso, nunca entregue o produto ou conclua o serviço antes de verificar o saldo da sua conta e o extrato, a fim de ver se o dinheiro realmente foi depositado.

Fique atento: agendamento Pix é diferente de transferência Pix

Outra informação importante que você deve estar atento é de que o agendamento Pix é diferente da transferência Pix. No primeiro caso, a pessoa apenas agenda para que a transferência seja realizada em outro dia e/ou horário.

Dessa forma, o agendamento Pix não garante que o dinheiro realmente vai cair na conta do destinatário. Isso porque ele pode ser cancelado mesmo após confirmado. Por isso, é importante ficar atento e não aceitar o agendamento como confirmação do pagamento.



É importante observar esse detalhe no comprovante para evitar cair no golpe do Pix falso, uma vez que essa é uma das estratégias que os golpistas mais utilizam. Assim, agendam o pagamento e enviam o comprovante. Mas, depois, fazem o seu cancelamento e o vendedor nunca recebe o pagamento.

Portanto, no comprovante Pix deve constar a informação “transferência realizada”. Esteja atento a este detalhe.

O que fazer se cair no golpe do Pix falso?

Se você já caiu no golpe do Pix falso precisa agir rápido para tentar reverter a situação e recuperar o prejuízo. Confira as nossas dicas:

Em primeiro lugar, registre um Boletim de Ocorrência . Atualmente, é possível fazer de forma totalmente online. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Segurança Pública do seu estado. Depois, será necessário informar os seus dados e descrever a situação;

. Atualmente, é possível fazer de forma totalmente online. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Segurança Pública do seu estado. Depois, será necessário informar os seus dados e descrever a situação; Entre em contato com o seu banco e informe a situação para que ele tome as providências necessárias;

Guarde todas as evidências do golpe, incluindo conversas por mensagens instantâneas, o comprovante do pix falso que você recebeu e tudo que pode servir como prova da fraude.