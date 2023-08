saiba como identificar golpes e se proteger

O Programa Desenrola Brasil foi lançado com o intuito de aliviar o endividamento no país. Porém, está sendo explorado por golpistas como uma isca para fraudes. Aprenda a identificar e se proteger contra essas tentativas enganosas.

Desenrola Brasil: protegendo-se contra golpes e fraudes

O cenário é conhecido: sempre que uma nova ferramenta financeira é introduzida, surgem também novas oportunidades para os fraudadores criarem esquemas fraudulentos em torno dela. Atualmente, o foco está no golpe utilizando o nome do Desenrola Brasil. Criado pelo Governo Federal em julho de 2023, o programa visa reduzir o endividamento dos cidadãos brasileiros.

No entanto, em menos de 24 horas após seu lançamento, já foram identificados diversos sites e esquemas fraudulentos que se aproveitam do programa como isca, de acordo com a plataforma de segurança Site Confiável.

Embora as táticas possam variar, o objetivo permanece inalterado: roubar informações pessoais e, em alguns casos, dinheiro de indivíduos que estão buscando a ajuda do programa para se livrarem de suas dívidas.

Desenrola Brasil: uma nova ferramenta utilizada para golpes

Os golpes relacionados ao Desenrola Brasil têm como alvo pessoas que têm interesse em participar do programa para resolver suas pendências financeiras. Desse modo, através de técnicas de engenharia social e phishing, os golpistas criam sites e perfis falsos nas redes sociais.

Eles utilizam logomarcas, temas e cores idênticas às oficiais do Governo para dar a impressão de que as vítimas estão interagindo com páginas legítimas. Em suma, quando alguém clica em um link que leva a uma página falsa.

Ou ainda, responde a anúncios fictícios sobre o programa nas redes sociais, eles são direcionados a fornecer, inadvertidamente, suas informações pessoais, como CPF, número de telefone, e-mail e até mesmo detalhes bancários e senhas. Além disso, em alguns casos, os golpistas também solicitam o pagamento de taxas inexistentes, alegando que esses valores são necessários para aderir ao programa.

Medidas de prevenção



Ninguém está imune a cair em golpes, inclusive em fraudes que envolvem o Desenrola Brasil. No entanto, algumas medidas preventivas podem ser tomadas para minimizar o risco. Abaixo, apresentamos algumas dicas cruciais:

Contate sua instituição financeira diretamente

Atualmente, a única maneira oficial de negociar dívidas através do Desenrola Brasil é através da instituição financeira onde você possui as pendências. Dessa forma, o mais recomendado é entrar em contato diretamente com seu banco por meio dos canais de atendimento oficiais.

Cadastre-se pelo gov.br

A partir de setembro, o Desenrola Brasil entrará em uma nova fase destinada aos beneficiários da Faixa 1 do programa. Nesse estágio, o Governo Federal exigirá que os devedores tenham uma conta gov.br com nível de certificação digital ouro ou prata.

Sendo assim, a melhor prática nesse caso é realizar seu cadastro na plataforma gov.br exclusivamente através do link oficial. Evite utilizar outros sites ou plataformas que ofereçam serviços similares.

Desconfie de links suspeitos

As informações oficiais sobre o programa Desenrola Brasil são disponibilizadas na página gov.br/desenrola, pertencente ao Governo Federal. Os links provenientes do Governo sempre contêm o domínio “.gov.br”. Se algo for diferente disso, seja cauteloso.

Se surgirem questionamentos, é possível também obter orientações diretamente junto ao seu banco, utilizando os canais de contato oficiais. Desse modo, evite clicar em links desconhecidos e esteja atento caso receba mensagens em redes sociais ou WhatsApp com links relacionados ao programa.

Não efetue pagamentos para aderir ao programa

A adesão ao programa é gratuita. A fim de usufruir das vantagens e acordos especiais oferecidos pelo Desenrola Brasil, não se faz obrigatório efetuar qualquer pagamento além das parcelas previamente acordadas.

Portanto, entre em contato diretamente com sua instituição financeira para estabelecer os termos do acordo. Desconfie de qualquer comunicação ou indivíduo que exija pagamento prévio como requisito para finalizar a transação.