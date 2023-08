Saiba como identificar um e se livrar de FRAUDES

O Pix se tornou uma forma de pagamento cada vez mais popular entre os brasileiros, tanto para compras online quanto presenciais. No entanto, com a popularidade, surgiram também golpistas que se aproveitam dessa modalidade de pagamento para aplicar fraudes, como o golpe do comprovante de Pix falso.

Neste artigo, vamos explicar o que é o golpe do comprovante de Pix falso, como identificá-lo e como se proteger dessa fraude. Além disso, vamos abordar outros tipos de golpes relacionados ao Pix e dar dicas para evitá-los.

O que é um comprovante de Pix falso?

Antes de entender como funciona o golpe do comprovante de Pix falso, é importante entender o que é um comprovante de Pix. Quando realizamos uma transação por meio do Pix, o aplicativo gera um comprovante que serve como prova do pagamento realizado.

No golpe do comprovante de Pix falso, os golpistas manipulam imagens e criam comprovantes falsos, com o intuito de enganar comerciantes. O objetivo é fazer com que o vendedor envie o produto mesmo sem ter recebido o pagamento.

Como funciona o golpe do comprovante de Pix falso?

O golpe do comprovante de Pix falso funciona da seguinte maneira: os criminosos entram em contato com o vendedor e demonstram interesse em comprar determinado produto. Em seguida, eles mostram ou enviam um comprovante falso do Pix, que aparenta ser legítimo.

Se o vendedor estiver ocupado ou não conferir sua conta bancária, pode não perceber que o pagamento não foi efetuado. Dessa forma, os golpistas recebem o produto sem pagar por ele, causando prejuízos aos comerciantes.

É importante ressaltar que esse tipo de golpe pode ocorrer tanto em compras online quanto em compras presenciais. Principalmente quando o vendedor é uma pessoa física que está anunciando seus objetos pessoais usados de forma informal.

Portanto, lojistas e pessoas físicas que vendem produtos devem estar atentos e saber identificar rapidamente um comprovante de Pix falso.



Como identificar um comprovante de Pix falso?

Existem alguns sinais que podem indicar que um comprovante de Pix é falso. Fique atento aos seguintes detalhes:

Observe se existem indicativos de edição da imagem, como recortes e tamanhos de fontes diferentes;

Confira a data e hora da transação, pois as imagens falsas são feitas com antecedência e não baterão com o horário de envio do comprovante;

Verifique se o nome do pagador coincide com a pessoa que está realizando a compra no momento.

Se identificar qualquer um desses sinais suspeitos, suspenda imediatamente a venda do produto. Não envie o produto antes de confirmar o pagamento de forma segura.

Dicas para evitar o golpe do comprovante de Pix falso

Para evitar cair no golpe do comprovante de Pix falso, é importante seguir algumas dicas de segurança. Confira:

Verifique com calma os pagamentos realizados, conferindo sua conta bancária para saber se o pagamento foi efetuado de fato;

Peça para o comprador enviar o arquivo do comprovante, assim você pode avaliá-lo mais detalhadamente;

Confira se o ID do Pix coincide com o número presente no comprovante.

Ao adotar essas medidas de segurança, você estará reduzindo as chances de cair em golpes envolvendo comprovantes de Pix falsos.

O que fazer se você cair no golpe do comprovante de Pix falso?

Se você foi vítima do golpe do comprovante de Pix falso, mantenha a calma e siga as instruções a seguir:

Faça um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima ou pela internet; Reúna todas as evidências possíveis do golpe, como prints da conversa e outros registros; Entre em contato com seu banco para avaliar os procedimentos necessários.

É importante agir rapidamente para aumentar as chances de resolver o problema e recuperar o valor perdido. Caso você seja cliente Neon, entre em contato imediatamente com nossos atendentes pelo e-mail para obter orientações adicionais.

Outros golpes relacionados

Além do golpe do comprovante de Pix falso, existem outros tipos de fraudes relacionadas ao Pix que você precisa estar atento. Conheça alguns deles:

Golpe do Pix agendado

Os golpistas podem utilizar o recurso de agendamento de Pix oferecido pelos aplicativos bancários para aplicar o golpe do Pix agendado. Eles agendam um pagamento futuro, mas na hora da transação, cancelam o Pix e o vendedor acaba enviando o produto sem receber o pagamento.

Para evitar esse golpe, autorize o uso de Pix agendado apenas para clientes mais antigos e confiáveis.

Clonagem do WhatsApp

Os golpistas podem clonar a conta do WhatsApp de uma pessoa e entrar em contato com seus contatos próximos pedindo ajuda financeira. Alguns criminosos chegam a criar um número falso para se passar pela vítima e solicitar transferências via Pix.

Para evitar cair nesse golpe, desconfie sempre de pedidos de ajuda financeira recebidos pelo WhatsApp. Verifique pessoalmente a veracidade do pedido antes de realizar qualquer transação.

Golpe da Mão Fantasma

Nesse golpe, os criminosos enviam links maliciosos por meio de mensagens de texto ou e-mail, levando as vítimas a instalarem softwares maliciosos em seus celulares. Esses softwares roubam dados bancários e podem desviar pagamentos via Pix para a conta dos golpistas.

Para evitar esse tipo de golpe, evite clicar em links suspeitos, principalmente os recebidos de remetentes desconhecidos. Desconfie de mensagens que solicitam instalação de aplicativos ou que oferecem vantagens financeiras.

Golpe dos Atendentes Falsos

Os golpistas se passam por atendentes de empresas e instituições, como operadoras de celular, bancos, instituições de ensino e até mesmo do governo. Eles solicitam pagamentos via Pix como forma de quitar supostas dívidas.

Para evitar cair nesse golpe, saiba que a maioria das empresas e instituições não solicita pagamentos via Pix para quitar dívidas. Utilize os canais de comunicação oficiais para confirmar a veracidade da cobrança antes de realizar qualquer transação.

Golpe do QR Code Falso

Esse golpe envolve a criação de QR Codes falsos, principalmente em lojas virtuais falsas. Os golpistas disponibilizam um QR Code que leva a um pagamento de valor diferente do combinado, direcionando a quantia para a conta dos criminosos.

Para evitar esse golpe, pesquise sobre a reputação da loja antes de realizar compras em sites desconhecidos. Verifique se há reclamações de clientes sobre golpes ou problemas com pagamentos.

Golpe do Pix Errado

Nesse golpe, os criminosos entram em contato com a vítima alegando terem agendado um Pix para ela por engano. Apresentam um comprovante falso e solicitam a devolução do valor. No entanto, nenhum Pix será realizado e a vítima será prejudicada.

Para evitar cair nesse golpe, desconfie de conversas sobre Pix sem querer. É pouco provável que você tenha uma chave Pix parecida com a de outra pessoa. Espere a data alegada para a transferência acontecer e, se ainda não recebeu dinheiro algum, não há motivos para depositar qualquer valor para ninguém.

Esteja atento para não cair no golpe

O golpe do comprovante de Pix falso é uma fraude que tem causado prejuízos a muitas pessoas. Para se proteger, é fundamental estar atento aos sinais de um comprovante falso e adotar medidas de segurança, como verificar os pagamentos realizados e solicitar mais informações sobre o comprovante.

Além disso, é importante conhecer outros golpes relacionados ao Pix e estar sempre alerta para evitá-los. Utilize as dicas apresentadas neste artigo para se proteger e aproveitar de forma segura as vantagens oferecidas.