saiba como o tempo vai variar no Brasil hoje 21.08.2023

O Brasil terá um dia de contrastes climáticos hoje, segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Enquanto algumas regiões vão enfrentar chuva forte, outras vão sofrer com a seca e o frio. Essas condições podem trazer riscos e oportunidades para o país. Neste artigo, nós vamos te mostrar a previsão do tempo para cada região, capital e cidade do Brasil, e te dar algumas dicas de como aproveitar o seu dia.

Região Norte: chuva diminui no Norte e aumenta no Sul

A princípio, segundo o INMET, a Região Norte deve ter uma redução da chuva no norte do Amazonas e de Roraima, com volumes entre 20 e 40 mm. Portanto, essa diminuição é causada pela entrada de uma massa de ar seco que avança pelo norte do país.

Por outro lado, o sul da região deve ter um aumento da chuva, especialmente em Rondônia, Acre, norte do Pará, com volumes entre 40 e 60 mm. Essa precipitação é provocada pelo encontro do ar quente e úmido com uma frente fria que se desloca pelo centro-sul do Brasil.

Dessa forma, as temperaturas máximas podem ficar entre 30 °C e 35 °C na maior parte da região, com exceção de Manaus, que pode chegar a 37 °C. As mínimas ficam entre 21 °C e 25 °C na região.

Região Nordeste: tempo instável e mais fresco

A Região Nordeste deve ter um dia de tempo instável e mais fresco, com muitas nuvens e chuvas em quase todos os estados. A exceção é o interior do Piauí e do Maranhão, onde o tempo deve ficar parcialmente nublado e sem chuvas.

Dessa forma, o INMET prevê que os volumes de chuva sejam entre 20 e 40 mm na maior parte da região, podendo superar 60 mm no litoral da Bahia, de Sergipe e de Alagoas. Essa condição é causada pela atuação de uma frente fria que avança pelo litoral nordestino.



As temperaturas devem ficar mais amenas em todo o Nordeste, com máximas entre 25 °C e 30 °C em todas as capitais. Salvador pode registrar 30 °C, Recife 31 °C e Fortaleza 36 °C. As mínimas variam entre 17 °C e 22 °C na região.

Região Centro-Oeste: frente fria traz chuva e queda de temperatura

A Região Centro-Oeste deve ter uma mudança no tempo, com a chegada de uma frente fria que traz chuva e queda de temperatura para a região. O INMET alerta que os volumes de chuva podem ser altos em Goiás e o Distrito Federal, podendo ultrapassar 80 mm em algumas áreas.

Essa chuva pode vir acompanhada de raios, ventos fortes e granizo.

As temperaturas devem permanecer altas em toda a região, com máximas entre 32 °C e 38 °C na maior parte dos estados. Campo Grande pode marcar 32 °C, Cuiabá 38 °C e Brasília 31 °C. As mínimas ficam entre 15 °C e 18 °C na região.

Região Sudeste: tempo chuvoso e frio

A Região Sudeste deve ter um dia de tempo chuvoso e frio, com muitas nuvens e chuvas em todos os estados. O INMET alerta que os volumes de chuva podem ser muito altos em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais, podendo superar 100 mm em algumas áreas.

Essa chuva pode causar alagamentos, deslizamentos e transtornos para a população. A chuva acontecerá pela intensificação de uma frente fria que se desloca pelo Sudeste.

As temperaturas devem despencar em toda a região, com máximas abaixo de 20 °C em todas as capitais. As mínimas ficam entre 15 °C e 23 °C na região.

Região Sul: tempo nublado e gelado

A Região Sul deve ter um dia de tempo nublado e gelado, com poucas nuvens e sem chuvas na maior parte dos estados. A exceção é o litoral do Paraná e de Santa Catarina, onde pode haver chuva fraca e isolada, com volumes inferiores a 10 mm.

Essa chuva acontece devido à umidade que vem do oceano. O tempo frio acontece pela entrada de uma massa de ar polar que derruba as temperaturas na região. O INMET prevê que as máximas fiquem entre 23 °C e 24 °C na maior parte da região. As mínimas ficam entre 12 °C e 16 °C na região, podendo ocorrer geada em algumas áreas.

Segunda-feira de contrastes no Brasil

Portanto, podemos concluir que a segunda-feira será de contrastes no Brasil, com chuva forte no centro-sul, seca no norte e nordeste, e frio no sul. Ou seja, essas condições podem afetar as atividades econômicas, sociais e ambientais do país.

Por isso, é importante se informar sobre o tempo e se prevenir dos possíveis riscos.