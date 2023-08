Saiba como PAGAR INSS por CONTA PRÓPRIA e garantir APOSENTADORIA

Trabalhar como autônomo tem suas vantagens, como a flexibilidade de horários e a independência profissional. No entanto, uma das responsabilidades que os trabalhadores autônomos devem assumir é o pagamento do INSS por conta própria.

Neste guia completo, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre como pagar o INSS como autônomo, desde a obrigatoriedade da contribuição até o passo a passo para emitir as guias de pagamento.

Por que é importante contribuir para o INSS?

Contribuir para a Previdência Social é uma obrigação de todos os trabalhadores, inclusive dos autônomos. Além de garantir uma renda na aposentadoria, a contribuição também oferece proteção em casos de doença, acidente de trabalho, maternidade, velhice, morte ou reclusão. Dessa forma, ao pagar o INSS por conta própria, você está investindo em sua segurança financeira futura e garantindo benefícios importantes para você e sua família.

Quem precisa pagar o INSS como autônomo?

De acordo com a legislação, os autônomos estão entre os contribuintes obrigatórios do INSS. Além dos autônomos, também precisam contribuir para o INSS os trabalhadores domésticos e avulsos, que prestam serviço para empresas sem vínculo empregatício. A contribuição é facultativa apenas para pessoas com mais de 16 anos que não têm renda nem exercem atividade remunerada, como estudantes ou desempregados.

Como pagar o INSS como autônomo: passo a passo

Agora que você entende a importância de contribuir para o INSS como autônomo, vamos explicar o passo a passo para realizar o pagamento. Existem duas formas de fazer isso: utilizando o carnê físico ou emitindo as guias de pagamento pela internet.

Pagar o INSS com carnê



A versão física do carnê do INSS pode ser adquirida em papelarias comuns. Você precisará preencher manualmente as informações e efetuar o pagamento em lotéricas e bancos conveniados. Apesar de não possuir código de barras, alguns bancos aceitam o pagamento por internet banking ou no caixa eletrônico, mediante o preenchimento das informações necessárias.

Pagar o INSS pela internet

Uma forma mais prática de pagar o INSS como autônomo é por meio da emissão das guias de pagamento pela internet. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site Meu INSS Faça o login utilizando seu cadastro no Gov.br. Entre na opção “Contribuinte Individual, Facultativo, Segurado Especial e Empregado Doméstico”. Escolha a opção “Emissão da Guia de Pagamento (GPS)”. Você será redirecionado para o site da Receita Federal. Selecione a categoria de contribuição, no caso dos autônomos escolha “contribuinte individual”. Informe o número do PIS e clique em confirmar. Confirme seus dados cadastrais. No campo “Competência”, informe o mês e o ano referente ao pagamento. No campo “Salário de Contribuição”, preencha o valor do salário sobre o qual deseja contribuir, respeitando o valor mínimo e máximo estabelecido. Escolha o código de pagamento correspondente à opção desejada. Preencha a data de pagamento, que deve ser até 15 dias após o mês de competência. Confira o cálculo de contribuição e clique em “Gerar GPS”. Será gerada uma guia com código de barras, semelhante a um boleto comum.

Códigos de pagamento do INSS

Ao pagar o INSS por conta própria, é necessário indicar um código de pagamento, que identifica o tipo de contribuição e a frequência (mensal ou trimestral). Os autônomos têm alguns códigos a escolher, sendo os principais:

Código 1163 : plano simplificado de recolhimento mensal, com alíquota de 11% sobre o salário mínimo. Essa contribuição dá direito apenas à aposentadoria por idade.

Código 1007: plano tradicional para quem presta serviços a pessoas físicas. A contribuição é calculada entre 20% do salário mínimo e 20% do teto do INSS.

Microempreendedor Individual (MEI) e o INSS

É importante ressaltar que o Microempreendedor Individual (MEI) segue uma legislação diferente. O MEI é considerado uma pessoa jurídica e, portanto, possui uma forma específica de contribuição para o INSS. O MEI recolhe a contribuição mensal vinculada ao CNPJ, não sendo necessário emitir a GPS. No entanto, o MEI pode optar por aumentar o valor de recolhimento previdenciário caso deseje.

Ademais, pagar o INSS por conta própria é uma obrigação dos trabalhadores autônomos, sendo fundamental para garantir benefícios previdenciários e proteção financeira no futuro. Neste guia completo, explicamos o passo a passo para realizar o pagamento, seja utilizando o carnê físico ou emitindo as guias pela internet.

Lembre-se de escolher o código de pagamento adequado e manter suas contribuições em dia. Assim, você estará investindo em sua segurança financeira e garantindo tranquilidade para você e sua família.