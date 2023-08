Saiba como sair dos grupos do Whatsapp sem ser percebido

Os usuários do aplicativo de conversas Whatsapp que utilizam a ferramenta em seu dia a dia podem ter inúmeros grupos na plataforma, adicionados ao longo do tempo. Todavia, existem vários motivos que podem fazer com que uma pessoa deseje sair, já que não há mais sentido, ou que não se identifica, com as conversas no app.

Analogamente, o usuário pode participar dos grupos do Whatsapp junto a seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Em algumas situações a pessoa não tem mais interesse em permanecer, devido a algumas questões específicas, como por exemplo, o excesso de mensagens, que atrapalha a utilização do aplicativo da Meta.

Felizmente, para os usuários do Whatsapp que desejam sair dos grupos da plataforma “à francesa”, existe um simples truque que pode ser bastante útil, sem maiores problemas. Deve-se observar que várias pessoas continuam participando por se preocupar em chamar a atenção dos seus contatos no app de mensagens.

Sendo assim, a pessoa continua nos grupos da plataforma, mesmo sem ter vontade. O conteúdo apresentado pelos contatos pode não ser mais do seu interesse e elas continuam participando. Dessa forma, um recurso para poder sair dos grupos do Whatsapp sem ser notado pode ser bastante prático para ela.

Grupo do Whatsapp

Sair de um grupo do Whatsapp dessa forma é bastante simples e prático. Para tal é preciso baixar a versão mais atual do aplicativo, para aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS. Ao seguir o passo a passo, o usuário então poderá “sair de fininho”, visto que seus contatos não irão tomar conhecimento.

Para sair de um grupo do Whatsapp sem ser notado, os usuários de aparelhos celulares Android devem, primeiramente, atualizar o aplicativo na Play Store. Em seguida, eles precisam abrir o grupo escolhido e tocar sobre ele. Aliás, deve-se rolar a tela para baixo e escolher a opção “Sair do grupo”, e confirmar a sua saída.

Os usuários que possuem um aparelho celular iOS que desejarem sair de um grupo do Whatsapp precisam atualizar a plataforma pela App Store. Deve-se acessar o grupo escolhido, e tocar em seu nome. Depois, é preciso rolar a tela para baixo e escolher a opção “Sair do grupo”. Finalmente, é necessário confirmar a saída.

Deve-se observar que nos dois tipos de aparelhos celulares, com seus sistemas operacionais, o passo a passo para sair de um grupo do Whatsapp é parecido. Esse recurso é parte integral de uma atualização do aplicativo de mensagens. Com a funcionalidade, os usuários podem “sair de fininho” sem problemas.



Grupos do aplicativo

É necessário dizer que mesmo com a possibilidade de os usuários do Whatsapp saírem de fininho de seus grupos da plataforma de mensagens, haverá uma notificação dos administradores. Isso quer dizer que no momento atual, não é possível sair totalmente anônimo. Mesmo assim, é um ótimo recurso que garante uma certa privacidade.

Criação de adesivos com IA

O Whatsapp aposta em aprimorar a experiência de seus usuários aumentando a privacidade e oferecendo diversos novos recursos. Atualmente a Meta procura oferecer também funcionalidades utilizando a Inteligência Artificial (IA) como, por exemplo, uma nova ferramenta, onde é possível criar adesivos através da tecnologia.

Dessa forma, é preciso observar que o novo recurso está presente na versão Beta do Whatsapp número 2.23.17.14. Para utilizar a ferramenta, é preciso apenas entrar na página de figurinhas, para encontrar os ícones de criação através da IA. Ao tocar no botão, o usuário deverá entrar com a descrição do adesivo que deseja produzir.

Através dessas informações, a IA do Whatsapp irá gerar um conjunto de figurinhas utilizadas normalmente pelos usuários do aplicativo em suas conversas. A Meta diz que “Você pode pedir para gerar figurinhas de gatos brincando, cachorro nadando, do presidente dançando e qualquer outro assunto”.

Em conclusão, a Meta afirma que os usuários do mensageiro terão todo o controle e se por acaso encontrar uma figurinha com problemas, ele só precisa informar a empresa que irá fazer alguns ajustes na IA. O destinatário que receber os adesivos poderá observar uma identificação que afirma que o desenho não é criação de humanos.