Saiba como se inscrever no projeto que oferece CNH GRÁTIS para mulheres

No mundo atual, cada vez mais mulheres estão buscando sua independência e igualdade em todas as áreas da vida. E uma das formas de conquistar essa independência é através da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que proporciona liberdade e autonomia no trânsito. Pensando nisso, a Chevrolet lançou um projeto em parceria com a ONG Plano de Menina, que visa incentivar e apoiar mulheres que desejam tirar a CNH, mas não possuem condições financeiras para isso.

O objetivo do projeto

O objetivo do projeto é promover a igualdade de gênero no trânsito, ampliando as oportunidades para as mulheres e empoderando-as nas pistas. O Plano de Menina, vinculado ao Plano Feminino, trabalha para que meninas e mulheres assumam o controle de suas vidas e também do volante, através da obtenção gratuita da CNH.

“Estamos atuando para que meninas e mulheres assumam a direção de suas vidas e do volante com uma CNH gratuita”, afirma a ONG Plano de Menina em seu site.

Requisitos para participar do programa CNH Grátis

Para participar do projeto e ter a chance de obter a CNH gratuitamente, é necessário preencher alguns requisitos básicos:

Ter mais de 18 anos de idade. Identificar-se com o gênero feminino, cis ou trans. Não possuir a CNH

Esses requisitos visam garantir que o projeto alcance mulheres que realmente necessitam do benefício e que não possuem condições financeiras para arcar com os custos do processo de habilitação.

Quantidade de CNHs oferecidas

A quantidade de CNHs oferecidas pelo projeto será definida de acordo com o valor arrecadado na campanha de financiamento coletivo. Dessa forma, a quantidade de alunas contempladas só será estipulada após o encerramento da campanha.



“Caso o número de inscrições seja maior do que as CNHs disponíveis, faremos a seleção com base nas histórias de cada candidata, contemplando aquelas que terão maior impacto pessoal e/ou profissional ao obter a habilitação, cuja seleção será apreciada por um Comitê interno do Instituto”, informa o regulamento do projeto.

Período de inscrições e realização das aulas

As inscrições para o projeto que oferece CNH grátis para mulheres estarão vigentes no período de 26 de julho de 2023 a 27 de agosto de 2023. É importante ressaltar que o projeto tem um limite de 10.000 inscrições, portanto, é necessário se inscrever o quanto antes para garantir a participação.

Após a seleção das alunas contempladas, o período de realização das aulas nas autoescolas credenciadas poderá ser iniciado até 31 de agosto de 2024. Durante esse período, todas as despesas relacionadas ao processo de obtenção da CNH serão custeadas pelo projeto, com exceção de eventuais reprovações.

Como se inscrever

O processo de inscrição no projeto que oferece CNH grátis para mulheres é simples e pode ser feito online. Basta acessar o formulário de inscrição disponibilizado pela ONG Plano de Menina e preencher todas as informações solicitadas.

Para se inscrever, clique aqui.

O poder da CNH para as mulheres

A CNH é muito mais do que um documento de identificação no trânsito. Ela representa liberdade, autonomia e igualdade de oportunidades para as mulheres. Através da obtenção da CNH, as mulheres podem conquistar sua independência, desempenhar atividades profissionais que exigem a habilitação e, acima de tudo, se sentirem empoderadas nas ruas e estradas do país.

“A CNH é um instrumento importante que pode empoderar nós, mulheres, uma vez que é um sinônimo de liberdade. Por isso, estamos dando mais um passo importante no trabalho que estamos fazendo com a marca Tracker. Com essa campanha, queremos quebrar os preconceitos no trânsito. Por exemplo, apenas 6% dos acidentes em São Paulo são causados por mulheres, justamente por serem mais cuidadosas ao dirigir. No entanto, 80% das pessoas que têm medo de dirigir são mulheres. Essa comunicação vem para incentivar todas a perderem esse medo e mostrar que o trânsito é lugar para todos”, comenta Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul.

CNH grátis para as Mulheres

O projeto que oferece CNH grátis para mulheres é uma iniciativa louvável que busca promover a igualdade de gênero no trânsito e proporcionar oportunidades para aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os custos do processo de habilitação. Se você é mulher, se identifica com o gênero feminino e deseja tirar a CNH, não perca a chance de se inscrever e conquistar sua independência nas pistas. Acesse o formulário de inscrição e faça parte dessa iniciativa transformadora.

Lembre-se, a CNH é muito mais do que um documento de identificação. Ela é a chave para a sua liberdade e empoderamento no trânsito. Não deixe essa oportunidade passar!