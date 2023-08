Saiba como será a distribuição da chuva de Norte a Sul do Brasil

Quer saber como será a distribuição da chuva de Norte a Sul do Brasil nos próximos dez dias? Então, veja um resumo do que pode esperar de acordo com o mapa de precipitação de toda a região.

A princípio, é importante você saber que o cenário de chuva para os próximos dez dias não lembra em nada o final de agosto e o começo de setembro. Afinal, no auge da estação seca, era esperado que a maior parte do país estivesse sem chuva. Mas, a tendência é que ocorra precipitação em quase todo o país.

Distribuição da chuva de Norte a Sul do Brasil

Para entender a distribuição da chuva de Norte a Sul do Brasil, saiba que vai chover em locais que há muito tempo não chove. Aliás, o mapa de precipitação não mostrava chuvas tão generalizadas no país desde o fim do verão e o começo do outono.

Nos próximos 10 dias, a partir de hoje, o mapa indica que há previsão de chuva em todo o Brasil. Aliás, com uma condição generalizada de instabilidade, que é mais comum ser observada no verão.

Vale ainda destacar que não vai chover por 10 dias seguidos, mas sim que neste período de tempo, regiões diferentes vão receber a chuva. Ou seja, haverá chuva 10 dias em todo o Brasil, mas cada dia em um local diferente.

Além da distribuição da chuva de Norte a Sul do Brasil, é importante destacar que o grande vetor da chuva mais generalizada é uma extensa e potente frente fria, que vai se deslocar em todo o território nacional durante a última semana de agosto.

Previsão para a região norte

Começando a entender toda a previsão de chuva no país, temos a região norte, que deixou o período mais chuvoso do ano, o inverno amazônico, que acontece de dezembro até maio e concentra de 60% a 70% das chuvas de todo o ano. Mas, parte da região começa a sofrer com uma seca, devido ao El Niño.



Os volumes de chuva vão diminuir na maior parte do norte do Brasil, mas não vão acabar completamente. Isso porque, a frente fria que avança pelo país deve organizar um canal de umidade que vai estimular mais chuvas, em especial, entre os dias 26 e 31.

Dessa forma, os maiores acumulados de chuva na região norte devem acontecer no Tocantins, sul do Pará, Rondônia e Amazonas.

Distribuição da chuva de Norte a Sul do Brasil: região nordeste

Já na região nordeste, a princípio, chove pouco, apenas com algumas pancadas isoladas em áreas perto da costa. Porém, a frente fria vai conseguir avançar pelo mar até o litoral nordestino, o que vai levar mais umidade para a região com chuva. Portanto, deve chover mais no sul do Maranhão e do Piauí, bem como, na Bahia.

Centro-oeste

Totalmente diferente do que é o habitual para o fim de agosto, auge da estação mais seca, muitas chuvas vão ocorrer nos últimos dias do mês. Inclusive, a frente fria vai avançar do Sul e organizar um canal de umidade que levará a precipitação para parte da região. Portanto, pode chover todos os dias em Brasília, de 27 de agosto a 1 de setembro.

Distribuição da chuva de Norte a Sul do Brasil: Sudeste

Ainda seguindo a distribuição da chuva de Norte a Sul do Brasil, vale destacar a região sudeste do país, que deveria estar enfrentando um período de seca, mas vai ter uma chuva volumosa a sua espera. Além disso, há a previsão de uma frente fria entre os dias 25 a 29 de agosto.

Espera-se que vá chover de forma generalizada no Sudeste, com as precipitações alcançando a integralidade das regiões de São Paulo e de Minas Gerais. Aliás, é notável que no fim de agosto as chuvas tenham volumes altos, com muitas cidades acima da média esperada para os 30 dias.

Choverá também com grande acumulados para agosto em pontos do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Previsão para a região Sul do Brasil

Para finalizar a distribuição da chuva de Norte a Sul do Brasil, temos a região sul, em que a chuva é comum em agosto. Dessa forma, a frente fria traz chuva entre os dias 23 a 25 do mês. Porém, já choveria na região, por conta das áreas de baixa pressão associadas a massa de ar quente e instável.

O tempo firme faz com que predomine a chuva nas áreas costeiras, devido ao fluxo de umidade gerado pela grande massa de ar frio no oceano. Então, os volumes de chuva, nestes últimos dez dias de agosto não devem ser mais altos que o que normalmente acontece.