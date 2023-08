Saiba como trancar conversas sem bloquear os contatos

O Whatsapp apresentou recentemente uma nova funcionalidade que permite aos seus usuários, trancar conversas sem ter a necessidade de bloquear seus contatos. A princípio, através da ativação desse recurso da plataforma de mensagens, nenhuma pessoa poderá ver um bate-papo específico no mensageiro da Meta.

Todavia, após trancar uma conversa determinada, apenas quem possui uma senha poderá ter acesso ao seu conteúdo. Curiosamente, ela não é uma sequência de números. Para poder ver o conteúdo disponibilizado na plataforma, é preciso que o usuário do aplicativo apresente a digital de um dos dedos ou utilize a sua biometria facial.

Analogamente, é importante ressaltar que a funcionalidade do Whatsapp pode trancar tanto as conversas individuais entre os contatos, como em um grupo determinado em uma nova aba. Ela se chama “Conversas bloqueadas”. Com o recurso, uma pessoa que pegou o celular de outro não conseguirá achar a conversa.

Desse modo, a ferramenta de trancar as conversas do mensageiro sem bloquear contatos, pode garantir uma maior privacidade ao usuário do aplicativo. Se uma pessoa que estiver no chat protegido enviar uma mensagem, o seu nome e conteúdo não irá aparece,r mesmo na tela do aparelho celular em questão.

Proteção do aplicativo

Ademais, é importante dizer que os arquivos enviados também terão uma maior proteção. Isso se deve ao fato de que eles ficam ocultos na galeria do dispositivo móvel. A nova ferramenta do Whatsapp atualmente está disponível para todos os usuários. Pode-se baixar a versão do mensageiro para celulares Android e iOS.

Analogamente, utilizar a nova funcionalidade é prático e fácil, basta abrir o aplicativo, tocar na conversa que deseja trancar. Em seguida, deve-se pressionar o nome da pessoa ou do grupo. Depois, é necessário tocar em “Conversas ocultas”, e pressionar as opções “Ocultar a conversa com impressão digital /ou com Face ID”.

Vale ressaltar que se a conversa estiver armazenada, será preciso então retirá-la do arquivo. É preciso confirmar o uso de biometria, e tocar em “Ok”, para confirmar a ação. Aliás, as conversas trancadas irão aparecer em separado na plataforma de mensagens. Ao tocar nela, irá aparecer a solicitação do Face ID ou da digital.

Fotos e vídeos com qualidade original



O Whatsapp está testando neste momento a possibilidade de seus usuários enviarem fotos e vídeos com sua qualidade original. Dessa maneira, a novidade chega logo após a apresentação de uma atualização da plataforma de mensagens, que possibilita o envio desse tipo de arquivo midiático em HD, ou seja, em High Definition.

Quem descobriu essa nova possibilidade de uso do mensageiro foi o site WABetaInfo, especializado nas atualizações e novidades do Whatsapp. O recurso aparece na versão beta da plataforma de mensagem, número 2.23.18.12. Enfim, ela está disponível para aparelhos celulares com o sistema operacional Android.

Em síntese, os usuários do mensageiro poderão selecionar de forma prática e simples, as fotos e vídeos para serem compartilhadas com seus contatos. Os arquivos terão a qualidade original, ou seja, eles não terão quaisquer diferenças ou compressão que possam atrapalhar as suas características e propriedades no app.

Testes do Whatsapp

De acordo com informações sobre os testes realizados, essas fotos e vídeos deverão ser compartilhados como se fossem simples documentos. Dessa forma, a seleção do conteúdo midiático não será realizada dentro da galeria do aparelho celular. A novidade ainda apresenta algumas falhas como uma certa instabilidade.

Sendo assim, como a nova ferramenta não apresenta uma boa eficiência, a Meta, dona do Whatsapp, está ouvindo um feedback de seus usuários durante a fase de testes da funcionalidade em sua versão Beta. Vale ressaltar que esse é um pedido antigo de várias pessoas que utilizam o mensageiro em seu dia a dia, em todo o mundo.

De fato, através dessa novidade, o Whatsapp se aproxima de seu grande rival, o aplicativo de mensagens Telegram. Durante essa fase de testes, a plataforma confere se a ferramenta apresentada realmente está de acordo com as expectativas. Dessa forma, espera-se que ela esteja disponível para todos rapidamente.

Em conclusão, o recurso do Whatsapp que promete trancar as conversas sem bloquear os contatos do aplicativo garante uma maior proteção e privacidade aos usuários. Já a possibilidade de envio de fotos e vídeos com a qualidade original torna o mensageiro muito mais prático e eficiente, na rotina de quem utiliza o aplicativo.