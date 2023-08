Saiba como usar o cartão do Nubank no celular por aproximação

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo, e oferece diversos serviços e produtos inovadores aos seus mais de 80 milhões de clientes na América Latina. Nesse sentido, uma das inovações oferecidas pela fintech é a possibilidade de utilizar uma carteira digital para acionar o cartão de débito ou crédito. Com isso, é possível realizar pagamentos em maquininhas de cartão ao apenas aproximar o celular.

No entanto, para entender esse serviço do Nubank primeiro é preciso entender o que é NFC, sigla para “Near Field Communication”. NFC é a habilidade de dois aparelhos conseguirem se comunicar e trocar informações sem o contato físico, como no caso do celular e a maquininha de cartão em um pagamento.

O problema é que nem todos os aparelhos celulares suportam essa tecnologia NFC. Isso significa que não adianta apenas o aplicativo do Nubank oferecer este tipo de tecnologia, que também deve ser suportada pelo celular do usuário. Para conferir se o aparelho pode utilizar o NFC, basta pesquisar as especificações técnicas do dispositivo e procurar pela presença do NFC.

Caso o aparelho seja compatível com a tecnologia, confira a seguir como realizar um pagamento por aproximação com o celular pelo Nubank.

Como ativar a aproximação no cartão Nubank

Caso o celular do usuário seja compatível com a tecnologia NFC, é possível vincular uma carteira digital ao cartão do Nubank. Com isso, basta acionar a função no aplicativo e aproximar o celular da maquininha de cartão no momento do pagamento, fazendo com que o valor da compra seja computado automaticamente do cartão.

Sendo assim, confira a seguir o passo a passo para ativar as compras por aproximação no cartão Nubank:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank;

Na página inicial, selecione a opção “Meus cartões”;

Em seguida, escolha o cartão que deseja ativar o pagamento por aproximação, dentre os cartões que possui pelo Nubank;

Clique sobre o cartão escolhido;

Agora, selecione a opção “Configurar”;

Por fim, toque na barra deslizante para ativar a opção “Compras por aproximação”.



Com esse processo concluído, será necessário ir até a central de configurações do celular e ativar a tecnologia NFC. Além disso, também é necessário vincular o cartão do Nubank a uma carteira digital, como o Google Pay. Confira a seguir como realizar este procedimento.

Vinculando o cartão a uma carteira digital

Primeiro será necessário ir na loja de aplicativos do celular, e realizar o download do aplicativo Google Pay. Com isso feito, abra o aplicativo do Nubank, vá até a área de cartões e selecione a opção “Configurar”. Em seguida, selecione a opção Google Pay.

Ao terminar este processo, o usuário do Nubank será redirecionado até o aplicativo do Google. Dessa forma, será possível confirmar o vínculo do cartão do Nubank com a carteira digital Google Pay.

Pronto! Após esses passos o celular e cartão do Nubank já estarão aptos a realizar um pagamento por aproximação com maquininha de cartão. No momento em que o pagamento por NFC for ocorrer, basta abrir o aplicativo do Google Pay, selecionar o cartão do Nubank, ativar o NFC e aproximar o celular da maquininha de cartão. lembrando que não será necessário digitar a senha, e o valor da compra deve aparecer automaticamente no aplicativo do banco digital.