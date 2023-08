Saiba como usar o cartão no celular por aproximação

Nos dias de hoje, a tecnologia está transformando a maneira como lidamos com as transações financeiras. Uma das inovações mais notáveis é a capacidade de usar o cartão Nubank através da tecnologia de comunicação por campo de proximidade (NFC).

Isso oferece uma experiência mais conveniente e rápida ao realizar pagamentos. Neste artigo, exploraremos como usar o cartão Nubank no celular por aproximação e como isso pode revolucionar a forma como efetuamos transações diárias.

O que é NFC?

O NFC – Near Field Communication —, ou Comunicação de Campo Próximo, é uma tecnologia revolucionária que permite a conexão sem fio entre dispositivos que estão fisicamente próximos um do outro.

Desse modo, no mundo das finanças, o NFC tem desempenhado um papel crucial ao possibilitar pagamentos de forma rápida e eficiente através da mera aproximação do celular a uma máquina de pagamento.

O Nubank, sempre à frente em oferecer soluções inovadoras, disponibiliza, portanto, essa funcionalidade para seus clientes, eliminando a necessidade de usar fisicamente o cartão para realizar transações.

Segurança do NFC

O NFC, com sua capacidade de realizar comunicações sem fio entre dispositivos próximos, suscita naturalmente preocupações sobre a segurança.

No entanto, é importante ressaltar que as implementações do NFC para pagamentos, como as oferecidas pelo Nubank, são projetadas com várias medidas de segurança em mente, garantindo, assim, a experiência confiável para os usuários.

Ao considerar a segurança do NFC, é crucial compreender que essa tecnologia opera em um alcance muito curto, geralmente de poucos centímetros.



Isso, por si só, reduz significativamente o risco de interceptação não autorizada das informações transmitidas durante uma transação.

Dessa maneira, quando se trata de pagamentos via NFC, os dados transmitidos incluem um código único gerado para cada transação. Isso significa que, mesmo que alguém consiga interceptar a comunicação NFC, os dados não são úteis para futuras transações.

Além disso, muitas implementações de NFC também usam criptografia para proteger as informações, tornando ainda mais difícil a tentativa de acesso não autorizado.

Ademais, a maioria das transações NFC requer autenticação dupla, o que significa que o dispositivo do usuário e a máquina de pagamento precisam concordar antes que a transação seja autorizada.

Isso adiciona uma camada adicional de segurança, garantindo que ambas as partes estejam cientes e aprovem a transação antes que ela seja efetivada.

Em resumo, a tecnologia NFC é sim segura, de acordo com todas as questões levantadas acima. Todavia, é importante ficar atento quando for realizar os pagamentos utilizando esse método, como em qualquer outro.

Como usar Cartão Nubank NFC no IOS

O processo de utilização do cartão Nubank via NFC em dispositivos iOS é surpreendentemente descomplicado. Siga esses passos para aproveitar essa tecnologia:

Inicialmente, certifique-se de que o seu dispositivo iOS é compatível com a tecnologia NFC e está atualizado com a versão mais recente do sistema operacional.

Depois, abra o app “Nubank” e selecione “Meus Cartões”

Selecione o seu cartão físico e clique em “configurar”

Clique em “Adicionar ao Apple Pay”

Após isso, selecione o cartão que deseja usar – físico ou virtual – digite a sua senha de 4 dígitos e clique em seguinte.

Por fim, clique em aceitar e salvar.

Como usar Cartão Nubank NFC no Android

Para usar o cartão Nubank com a tecnologia NFC do seu celular Android é bem simples, como os passos acima no IOS.

Verifique a compatibilidade do seu celular com a nova tecnologia.

Abra o aplicativo Nubank.

Selecione “Meus Cartões”.

Clique em “Configurar”.

Adicione o seu cartão físico no “Google Pay”.

Selecione a conta Google que você vai usar. Sugerimos que você use a sua conta principal.

Confirme com a sua senha de quatro dígitos, a mesma usada em transações PIX.

Clique em “Salvar” e pronto já pode realizar pagamentos.

Os Benefícios de Utilizar o Cartão Nubank com NFC

Utilizar o cartão Nubank por meio do NFC traz uma série de benefícios notáveis. A conveniência se destaca, eliminando a necessidade de procurar o cartão físico. Além disso, a agilidade é outro fator que impressiona, permitindo concluir as transações em segundos.

A segurança se fortalece devido ao curto alcance do NFC e à singularidade das informações transmitidas. Além disso, reduz-se o desgaste ao minimizar o uso físico do cartão, preservando sua durabilidade.

Outro ponto que chama atenção é a integração tecnológica que se alinha ao estilo de vida moderno, agregando valor. Em resumo, essa tecnologia redefine como realizamos transações, unindo praticidade, eficiência e segurança para criar uma experiência financeira ágil e moderna.

Portanto, se você deseja usar o cartão Nubank com NFC e está com dúvidas é só seguir o passo a passo que disponibilizamos acima, dependendo do sistema operacional que você utiliza no seu celular.