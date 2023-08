saiba como verificar se o pedido de um benefício foi aceito

Todos os dias, diversos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizam o pedido de benefícios, os quais ficam sujeitos à aprovação do instituto. Esses pedidos incluem a aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros. O que muitas pessoas não sabem é que, enquanto o instituto analisa o pedido, é possível realizar o acompanhamento por conta própria.

Sendo assim, para realizar o acompanhamento o segurado do INSS não precisa contratar ou pedir ajuda de outras pessoas. O instituto deixa claro que todos seus serviços são gratuitos e dispensam intermediários. Confira a seguir o passo a passo para realizar o acompanhamento de pedidos pelo aplicativo Meu INSS:

Primeiro, abra o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Isso também pode ser feito pelo site de mesmo nome;

Na página inicial, clique na opção “Entrar com gov.br”;

Informe o CPF e senha e clique em “Entrar” para continuar com o login;

Agora, selecione a opção “Consultar pedidos”;

Por fim, localize o pedido em questão e toque na opção “Detalhar”;

Pronto! Após seguir estes passos simples o segurado do INSS terá acesso a informações constantes no pedido, podendo visualizar a situação e tomar conhecimento se existe alguma providência a ser tomada.

Outra maneira de consultar os pedidos do INSS

Além do aplicativo e site Meu INSS, o segurado também pode consultar a situação de seus pedidos através da central de telefone 135. Sendo assim, ao ligar neste número o atendente poderá detalhar a situação do pedido de benefício.

Além disso, em algumas situações o instituto pode se comunicar ativamente com o segurado. Caso o e-mail para contato tenha sido fornecido, por exemplo, o instituto pode avisar sobre a situação do pedido em caso de alterações. O segurado também receberá notificações através do aplicativo Meu INSS, caso já tenha realizado o primeiro acesso.

Acompanhar o pedido de benefício é muito importante, pois o segurado tem a necessidade de saber se existem exigências a serem cumpridas. Sendo assim, caso tome conhecimento de que o INSS está requerendo informações ou documentos, o cidadão possui até 30 dias para apresentá-los. Caso o atraso seja justificado, é possível prorrogar esse prazo por mais 30 dias.

É importante que o segurado fique atento, pois caso não tome providências o processo pode ser concluído com as informações que o INSS já possui. Dessa forma, o benefício pode ser concedido com um valor menor do que o trabalhador teria direito, ou até mesmo ser negado por falta de documentos.



Por fim, outro ponto importante em acompanhar os pedidos de benefício do INSS são os agendamentos. Isso porque alguns benefícios em específico podem exigir perícias médicas ou avaliações sociais, e podem ser negados caso o segurado não compareça na data marcada sem uma justificativa.

Atenção à segurança

Ao realizar a consulta de pedidos de benefício do INSS o segurado deve sempre utilizar os canais oficiais do instituto para informações. Isso porque o número de golpes digitais vem crescendo muito no Brasil atualmente, que podem ser aplicados através de sites falsos e mensagens contendo links.

Por fim, o INSS deixa claro que não realiza atendimentos via WhatsApp, e que qualquer mensagem recebida desta maneira, alegando ser o instituto, provavelmente se trata de um golpe e deve ser denunciada.