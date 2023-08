Saiba como você pode usar o real digital nas suas compras

Na semana passada, o Banco Central apresentou mais informações sobre o DREX, um programa de real digital. Aliás, ele poderá ser usado para fazer todas as suas compras e tem previsão de começar a ser usado no fim do próximo ano.

Entenda o que é o DREX, como ele funcionará e descubra como poderemos fazer compras usando a moeda digital. Além disso, veja se há previsão para o fim do dinheiro tradicional como conhecemos.

DREX deve entrar em vigor no final de 2024

O programa da nova moeda digital deve entrar em vigor no fim de 2024 e início de 2025, por isso, os testes já estão acontecendo para ter a certificação de que tudo está certo antes do lançamento.

Em resumo, o DREX será como uma representação virtual da moeda física que conhecemos e, inclusive, poderá ser trocada por ela ou vice-versa. Assim, seu acesso se dá por meio de carteiras virtuais dos bancos tradicionais e das demais instituições financeiras.

O Banco Central Brasileiro já selecionou 16 consórcios para participar do projeto-piloto de testes. Dessa forma, eles construirão os sistemas que serão acoplados ao Hyperledger Besu e desenvolverão os produtos financeiros, bem como, as soluções tecnológicas que são necessárias para o lançamento oficial da moeda.

Como usar a moeda digital em compras?

Desde o anúncio do DREX, os cidadãos tiveram diversas dúvidas sobre seu uso, em especial, para as compras. Portanto, veja alguns esclarecimentos para sanar seus questionamentos de uma vez por todas.

O primeiro ponto que deve entender é que a moeda digital terá o mesmo valor em paridade com o real, que é a moeda física, a que estamos acostumados a usar no dia a dia. Ou seja, 1 DREX é o equivalente a R$ 1. Além disso, vale destacar que ele não é uma criptomoeda.

De acordo com Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T Câmbio, a versão digital estará disponível por meio de tokens gerados pelo Banco Central e que serão intermediados pelas instituições financeiras.



A moeda poderá ser usada para todos os tipos de compra no dia a dia, da mesma forma que utilizamos o dinheiro e o cartão. Porém, com o uso da tecnologia, essas negociações serão simplificadas, porque o dinheiro tokenizado faz com que as burocracias sejam reduzidas e as operações sejam mais rápidas.

Para entender como essas transações são simplificadas, pense no exemplo da venda de um carro. Em geral, sempre há uma dúvida sobre o que deve ser feito primeiro. Ou seja, se é o pagamento do veículo ou a troca da documentação, para evitar qualquer tipo de golpe.

Com a nova moeda isso não vai mais acontecer, porque o token garante que tanto o dinheiro quanto o carro existem e estão disponíveis para a venda.

Outro exemplo para entender o uso do Drex é com a solicitação de crédito em instituições financeiras. Isso porque, em geral, é solicitado um imóvel ou outro bem como garantia, portanto, o cliente precisa de diversas documentações que comprovem a posse.

Já com o novo programa, basta que o cidadão apresente o token que garante que aquele bem está em seu nome. Com isso, facilita a transação e os dados podem ser validados por meio do Drex.

DREX traz mais segurança aos bancos

Segundo o professor do curso de Administração da ESPM e especialista em finanças, Igor Gondim, essa mudança não será benéfica apenas para os cidadãos, mas também trará mais segurança aos bancos.

É esperado que o número de fraudes e até mesmo a lavagem de dinheiro diminua, afinal, a moeda irá utilizar a tecnologia blockchain, que é segura e rastreável. Além disso, vale destacar que todas as transações serão criptografadas, para trazer ainda mais segurança aos envolvidos.

O analista da Estoa, Já Matheus Amâncio, prevê que até o pagamento dos benefícios e programas do governo federal, como o Auxílio Gás ou Bolsa Família, poderão ser feitos com a nova moeda digital. Assim, elas podem ser rastreadas e até entender como os beneficiários fazem uso dos recursos.

Agora o momento é esperar pela implementação do DREX para entender como será a adaptação dos brasileiros. Mas, adianta-se que o mercado está esperançoso para este novo modelo de moeda digital, que trará mais segurança e conforto.

Fique sempre de olho nas notícias para entender quais as novidades do projeto.