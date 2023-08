Saiba o que é a tecnologia e como funciona no dia a dia

A Near Field Communication (NFC) é uma tecnologia, que possibilita que dois aparelhos celulares troquem informações sem ter a necessidade de se utilizar um fio. Todavia, para utilizar o recurso, é necessário apenas que os dois dispositivos móveis fiquem perto um do outro. A comunicação entre eles é então facilitada.

Dessa maneira, ao utilizar a NFC, os usuários dos aparelhos celulares obtém inúmeros benefícios, trazendo uma maior comodidade, além de uma maior segurança na troca de dados. A tecnologia pode ser amplamente utilizada, visto que possui inúmeras aplicações, tornando o uso de dispositivos móveis mais ágil.

Entre as utilidades da NFC, podemos destacar a realização de pagamentos móveis, identificação pessoal, controle de acesso, etiquetas inteligentes e transportes públicos. Vale ressaltar que nos últimos tempos, a utilização de aparelhos celulares como carteiras digitais se tornaram bastante comuns, pela sua praticidade.

Ademais, de acordo com um levantamento da Opinion Box, 79% da população brasileira afirmam que acreditam que os aparelhos celulares se tornaram uma espécie de carteira digital. De fato, o NFC possui inúmeras funcionalidades, sendo que a tecnologia apresenta ainda um grande potencial de utilização no país.

NFC no aparelho celular

Analogamente, Near Field Communication, ou Comunicação de Campo Próximo, em português, é uma ferramenta tecnológica que permite a seus usuários realizar a troca de informações ao colocar os dispositivos móveis próximos um do outro. Deve-se observar que ela está presente atualmente, em diversos smartphones.

A NFC foi criada ainda no ano de 2002 pela Sony e Philips, utilizando a tecnologia RFID. Curiosamente, ela é bastante comum em chaves de hotéis, por exemplo. É só aproximar os dois dispositivos móveis, a uma distância de até 10 centímetros. Antes de usar a ferramenta, é preciso acionar o recurso para a troca de dados.

O NFC funciona de uma maneira singular, um dos dispositivos móveis deve ser o ativo e o outro passivo. O primeiro aparelho celular envia e recebe informações. Ele deve ter uma fonte de alimentação própria, como celulares, tablets, notebooks, etc. O segundo apenas transmite os dados, sem precisar de uma energia própria.

É possível ativar esse aparelho através de um dispositivo móvel ativo, como pulseiras e cartões. O NFC pode ser útil em diversas situações, como em pagamentos pelo celular, cartão de crédito, débito, e ainda, pelo NFC Tag. Há uma maior rapidez, praticidade e segurança, pois não é necessário uma senha.



Facilidades do NFC

Uma outra questão importante de se mencionar é a de que o NFC não precisa de um cartão para inserir em uma máquina. De acordo com uma pesquisa da Statista, no ano de 2021, foram feitos pagamentos por aproximação de até R$198,9 bilhões. Dessa forma, houve um crescimento de 384,6% na comparação com 2020.

De acordo com especialistas, o comportamento do consumidor sofreu uma alteração expressiva nos últimos dois anos. Essas alterações se deram principalmente em seus hábitos e em seu peril de consumo. Desde o lançamento do Apple Pay e Sodexo Pay, houve uma alta de 10.000% em sua utilização.

A grande vantagem do NFC, é a de que com a tecnologia, é possível realizar todos os pagamentos através do aparelho celular. Não é necessário ao consumidor, levar consigo cartões físicos, no momento em que forem às compras. Podemos citar como modos de pagamentos, a Apple Pay, Iphone IOS, Samsung Pay e o Android Pay.

Em suma, um grande número de aparelhos celulares, atualmente possuem um chip NFC, que podem ser empregues para substituir o cartão de crédito e débito. Enfim, deve-se observar que a sua utilização depende de que o estabelecimento comercial tenha máquinas que possibilitem a tecnologia de conexão de forma aproximada.

Forma de pagamento

Segundo a pesquisa da Opinion Box, 80% da população brasileira possui o cartão de crédito como a principal forma de pagamento. Aliás, ele é o mais utilizado no país. Portanto, o NFC apresenta uma maior facilidade, praticidade e segurança no dia a dia de seus usuários e portanto ele deve ter um sucesso ainda maior.

Em conclusão, a tecnologia NFC também pode ser bastante útil em fechaduras inteligentes, pareamento de acessórios, compartilhamento no aparelho celular, e Tags NFC. Essa última se refere a ferramentas que funcionam como um botão físico para abrir determinados aplicativos ou ainda, para ativar um determinado recurso.