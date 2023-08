Saiba o que é preciso para entrar na profissão de Delegada

Sonha em seguir a carreira de Delegada? Se sim, saiba que essa é uma escolha que demanda empenho, dedicação aos estudos e preparação rigorosa. No entanto, as recompensas podem ser excepcionais, incluindo prestígio, independência e remuneração atrativa.

Neste artigo, mergulharemos no universo dessa profissão, delineando as exigências para se tornar uma Delegada. Assim, exploraremos suas responsabilidades no dia a dia e esclarecendo as distinções entre as carreiras de Delegada Civil e Federal. Portanto, continue lendo e descubra mais.

Os deveres da profissão de Delegada

No cerne da profissão de Delegada está a responsabilidade de conduzir e fiscalizar inquéritos criminais. Detendo o comando para dirigir interrogatórios, recolher provas, efetuar prisões e proporcionar acusações, a Delegada desempenha um papel central na aplicação da lei.

Além disso, ela colabora intensamente com outros agentes da justiça, como investigadores, promotores e advogados, assegurando que todas as fases da investigação ocorram de forma justa e imparcial.

Para além das investigações, uma Delegada também tem a incumbência de conservar a ordem pública, prevenir a criminalidade e contestar a incidentes. Portanto, ao patrulhar as áreas sob sua competência, ela coopera com diversos órgãos governamentais.

Por exemplo, como bombeiros, serviços médicos de urgência e organizações de defesa civil, a fim de salvaguardar a segurança e o bem-estar dos habitantes da cidade.

Requisitos para entrar na profissão de Delegada

Para ingressar na carreira de Delegada Civil ou Federal, um requisito fundamental é possuir graduação em Direito. Aliás, em algumas situações, prática jurídica ou experiência policial também são exigidas, pois esses conhecimentos são essenciais para o desempenho das atividades diárias da profissão.

Ademais, é necessário preparar-se para enfrentar o concorrido concurso público que direciona para a carreira de Delegada, o qual é organizado pelos governos estaduais ou pelo governo federal. Desse modo, esse concurso demanda um nível considerável de conhecimento em áreas como direito penal, processual penal, constitucional e administrativo.

A avaliação do concurso é dividida em duas etapas: a primeira compreende prova objetiva, discursiva, oral e de análise de títulos. Enquanto, a segunda abarca um curso de formação profissional. Além disso, os candidatos passam por exames de aptidão física, médica, psicológica e biopsicossocial.

Diferenças entre as carreiras de Delegada Civil e Federal

Uma distinção crucial entre as carreiras de Delegada Civil e Federal reside no tipo de crimes investigados. Assim, a Delegada Civil atua nos delitos que violam as leis estaduais, como homicídios, roubos, estelionatos e outros crimes comuns.

Por outro lado, a Delegada Federal foca nos crimes que infringem as leis federais, como tráfico de drogas, contrabando e lavagem de dinheiro.

Desse modo, as discrepâncias entre as carreiras também se refletem em termos de remuneração e estrutura.

Enquanto o salário de uma Delegada Civil pode variar dependendo do estado, oscilando entre R$ 9 mil e R$ 24 mil, uma Delegada Federal recebe um salário fixo de R$ 23 mil. Além disso, a carreira da Federal oferece maior potencial de ascensão e mobilidade comparada à de Civil.

Preparação para o Concurso de Delegada

Se a sua aspiração é tornar-se uma Delegada, esteja disposta a investir tempo considerável em estudos. Pois, o concurso é altamente competitivo e exige um conhecimento sólido nas diversas áreas do direito.

Aliás, é crucial desenvolver um plano de estudos estratégico, focando nas disciplinas mais relevantes para a prova, como direito penal, processual penal, constitucional e administrativo.

Sendo assim, elaborar um cronograma que se adapte ao seu tempo disponível, ritmo de aprendizagem e prioridades é uma excelente ideia. Distribua seu tempo entre matérias centrais e complementares, como direito civil, processual civil e tributário.

Adicionalmente, a prática constante de exercícios e simulados é crucial para aprimorar seus conhecimentos e familiarizar-se com o estilo das questões.

Acompanhar as notícias e os editais de concursos passados e atuais também é fundamental para se manter atualizada quanto às exigências e inovações na carreira de Delegada. Para isso, recorra a sites especializados em concursos públicos, que oferecem orientações, informações e materiais de estudo para concurseiros.

Vale a pena entrar na profissão de Delegada?

A carreira de Delegada é um caminho cativante para quem valoriza desafios, justiça e segurança pública. Afinal, a trajetória exige formação em Direito, possivelmente prática jurídica ou experiência policial, além de sucesso em um concurso público altamente concorrido.

A Delegada pode atuar em esfera estadual ou federal, dependendo do foco da investigação. Em recompensa, essa profissão proporciona prestígio, autonomia e remuneração atraente.

Espero que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e estimulado sua visão sobre a carreira de Delegada. Então, se você está determinado a seguir esse caminho, lembre-se de que a preparação é a chave para o sucesso.

Siga o seu propósito, e se ele for o de seguir pela carreira de delegada, estude e se empenhe para atingir os seus objetivos.