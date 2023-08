Saiba o que é tecnologia profunda e porque o Brasil se destaca nesse cenário

Atualmente existem inúmeras empresas e startups investindo em aplicativos para smartphones e produtos ou modelos de negócios inovadores. Todavia, algumas organizações procuram desenvolver a chamada Deep Tech, mais conhecida como tecnologia profunda. Neste cenário, o Brasil se destaca na América Latina.

Analogamente, existem cerca de 340 startups na América Latina que investem na Deep Tech, através do desenvolvimento de inúmeras tecnologias. O início de tudo ocorreu na Costa Rica, com uma pequena startup que atuava na área de implantes mamários de uma maneira inovadora. Seu nome era Establishment Labs.

Desse modo, a Establishment está listada na Bolsa de Valores (Nasdaq) e sua avaliação de mercado, atualmente, está em cerca de US$1,8 bilhão. Uma outra Deep Tech que tem se destacado é a chilena NotCo, que utiliza inteligência artificial (IA) que substitui alimentos de origem animal por outras a base de plantas.

Ademais, na América Latina, a startup argentina Bioceres, atua na maneira como os alimentos são cultivados. Outra empresa do mesmo país é a Satellogic, que trabalha com tecnologia espacial, criando satélites de alta resolução e baixo custo. Esses equipamentos são atualmente utilizados para a observação do planeta Terra.

Deep Tech

Você deve estar se perguntando o que essas startups têm em comum, devido ao fato de que elas atuam em diferentes áreas. Deve-se observar que todas essas organizações fizeram descobertas científicas. Em síntese, algumas delas criaram tecnologias inovadoras se diferenciando de outras empresas no mercado atual.

Essas organizações não se dedicam apenas a criar aplicativos. Elas apresentam o desenvolvimento de uma tecnologia profunda, a chamada Deep Tech. Para alguns especialistas, é uma revolução sem precedentes. Ignacio Peña, autor do livro Deep Tech: A nova onda, diz que há uma explosão tecnológica na América Latina.

Segundo o pesquisador, “é algo inédito em sua magnitude”. Ele afirma que a tecnologia torna possível que se faça coisas incríveis que não eram possíveis anteriormente. Ele cita o diagnóstico de doenças através de uma gota de sangue, como o câncer. A Deep tech está presente em vários setores da sociedade.

Enfim, vale ressaltar que a biotecnologia é responsável por mais de 60% da inovação tecnológica profunda, Deep Tech. Em seguida vem a inteligência artificial com 11%. Outros setores que têm se desenvolvido bastante são a nanotecnologia, tecnologias limpas, tecnologia espacial, mobilidade avançada e ainda, a robótica.

Deep Tech na América Latina



A princípio, a grande maioria das startups de Deep Tech na América Latina estão presentes na Argentina, Brasil e Chile, cerca de 80%. Em relação ao seu valor de mercado, também podemos destacar a Costa Rica. Dessa forma, esses países são responsáveis por apresentar diversas inovações tecnológicas no continente.

Sendo assim, a Argentina está no topo do ranking regional, com 103 startups de Deep Tech, 30% do total. Entretanto, convém mencionar que muitas delas estão em um estágio inicial. Tomemos como exemplo, a Auth0, organização de cibersegurança.

A empresa foi vendida em 2021 por US$6,5 bilhões. Esse é o maior valor negociado de uma startup na América Latina. O Brasil está em segundo lugar no ranking das empresas Deep Tech na região, com startups de alto valor de mercado. 37 organizações valem mais de US$10 bilhões com o setor de biotecnologia em destaque.

De fato, o Brasil pode se sobressair ainda mais, já que possui cerca de 80% dos pesquisadores da América Latina, mais de 50% das patentes, e 40% do capital de risco da região. Em suma, o país está quase no mesmo nível da Argentina, no cenário das startups Deep Tech presentes em todo o continente sulamericano.

Outros países da região

O Chile também é um país importante, visto que as empresas de tecnologia profunda apresentam os maiores valores de mercado. O grupo de startups Deep Tech vale em torno de US$2 bilhões. São cerca de 3,4 empresas por milhão de habitantes. A NotCo, por exemplo, utiliza inteligência artificial na produção de alimentos.

Em conclusão, a Costa Rica tem uma boa posição no ranking por conta de possuir a startup Deep Tech de maior valor na América Latina. Aliás, a Establishment Labs concentra cerca de 97% do valor de mercado das empresas do país. Deve-se observar que o setor de biotecnologia também é bastante forte na região, apresentando inúmeras inovações.