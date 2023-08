Saiba o que estudar e aprenda técnicas para fazer uma boa redação em concursos

A abordagem apropriada envolve um método prático. É crucial investir esforços na compreensão aprofundada da gramática e das regras de construção textual. Ao mesmo tempo, é importante estar atualizado sobre as principais discussões do momento e possuir argumentos sólidos para sustentar seu ponto de vista. Essa é uma das chaves para fazer uma boa redação em concursos.

Professores renomados de redação e especialistas em preparação para concursos públicos, compartilharam valiosas orientações. Assim, resolvemos repassar essas informações sobre como fazer uma boa redação, com alta qualidade nas provas.

Como fazer uma boa redação em concursos públicos

Algumas das dicas fornecidas incluem:

Conhecer os tipos de texto e os temas que são frequentemente abordados;

e os temas que são frequentemente abordados; Dominar a habilidade de gerenciar o tempo eficientemente durante o exame.

Tendo essas diretrizes em mente, você estará melhor preparado para enfrentar os desafios das provas de redação e expressar suas ideias de maneira clara, persuasiva e coerente.

Tipos de texto e temas mais cobrados

O tipo de texto mais frequente nas redações de concursos públicos é o dissertativo-argumentativo. Esse tipo requer que o candidato apresente sua opinião apoiada por argumentos sólidos, seguindo uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. A estrutura consiste em estabelecer uma tese, desenvolver argumentos em parágrafos individuais e, por fim, propor uma solução.

Outro formato comum é o dissertativo-expositivo, no qual o candidato explora um tema de uma área específica do conhecimento. O texto é mais direcionado, envolvendo uma abordagem mais informativa.



Em alguns casos, é esperado que os candidatos lidem com textos de estudo de caso, especialmente em exames voltados para carreiras jurídicas e de segurança pública. Esses textos são mais concisos e o candidato, a partir de um cenário específico, precisa construir uma resposta fundamentada com base em um conjunto específico de leis.

Quanto aos temas mais abordados, especialmente nos textos dissertativo-argumentativos, eles costumam girar em torno de questões atuais. A relação humana com o meio ambiente, sentimentos humanos, empatia, privacidade na internet, tecnologia na era moderna e conflitos internacionais são frequentemente cobrados pelas bancas examinadoras. Portanto, estar atualizado sobre essas questões é essencial para ter um bom desempenho nas redações de concursos públicos.

Como e o que estudar

Mesmo que cada banca de concurso possa cobrar um tipo específico de texto nas provas, há princípios universais. Estes tendem a ser valorizados em qualquer avaliação de redação:

Compreensão do tema proposto;

Clareza na linguagem utilizada;

Coesão e coerência na organização das ideias;

Construção de uma argumentação sólida, incluindo exemplos, dados e referências para embasar os argumentos;

Utilização de vocabulário variado e respeito às normas gramaticais.

Devido a isso, é recomendável estabelecer uma rotina de estudo que inclua o aprimoramento da língua portuguesa e a prática da construção de argumentos sólidos em relação a diversos tópicos. Algumas técnicas que podem ser empregadas incluem:

Quanto mais o candidato escreve, mais familiarizado fica com o processo e maiores são suas chances de desenvolver um bom texto sob pressão, como em uma prova;

Redigir uma redação ao final de cada conteúdo teórico estudado para o concurso. Além de praticar a escrita, essa técnica auxilia na memorização dos temas que provavelmente serão abordados na prova. Ao estudar tópicos como direito, contabilidade ou informática, é possível fazer um resumo escrito que servirá como base para a construção da estrutura da redação, além de contribuir para o entendimento mais profundo do conteúdo.

Preparar a argumentação para fazer uma boa redação

O candidato não deve escrever com base apenas em suas opiniões pessoais. É necessário utilizar:

Testemunhos de especialistas;

Dados estatísticos;

Fontes confiáveis;

Fatos concretos;

Comparações;

Informações de órgãos competentes;

Leis para fundamentar seus argumentos.

Para construir argumentos sólidos, é crucial embasar-se em informações verificáveis e substanciais. Abaixo, compartilhamos algumas estratégias valiosas para aprimorar as habilidades de redação:

Acompanhar notícias – Manter-se atualizado sobre eventos tanto nacionais quanto internacionais é fundamental. Isso proporciona contextos recentes que podem ser usados para fortalecer as argumentações. Fontes confiáveis como jornais, revistas e sites são recursos importantes;

Ler obras de qualidade – A leitura de livros de diversas áreas, como literatura, filosofia, história e ciência, contribui para ampliar o conhecimento geral. Além disso, ajuda a desenvolver o senso crítico e a capacidade de argumentação;

Pesquisar citações – Incorporar citações de autores, filósofos, cientistas e outras personalidades renomadas pode enriquecer a redação e demonstrar que o candidato possui um repertório diversificado. No entanto, é fundamental entender e empregar a citação de maneira apropriada, evitando tirá-la de contexto;

Assistir documentários e palestras – Plataformas como YouTube e TED disponibilizam uma vasta seleção de documentários e palestras abordando uma variedade de temas. Esses recursos podem apresentar novos pontos de vista e informações valiosas para enriquecer as argumentações do candidato.

Ao adotar essas estratégias, os candidatos estarão melhor preparados para elaborar redações sólidas e bem fundamentadas. Assim, serão capazes de conquistar a atenção das bancas examinadoras em concursos públicos.

Análise de redações anteriores

A análise ajuda o candidato a se familiarizar com o formato da prova, os tipos de temas abordados e as expectativas da banca examinadora do concurso escolhido. Conhecer as características da prova e o estilo de avaliação pode contribuir para uma preparação mais eficaz.

É comum que alguns temas de redação se repitam em diferentes concursos, embora com abordagens variadas. No entanto, a linha de raciocínio geralmente se mantém similar. Portanto, ao identificar tópicos recorrentes, os candidatos podem desenvolver uma base sólida de argumentação.

Outra estratégia valiosa, sugerida pelos especialistas, é estudar a partir de redações que receberam notas altas em concursos anteriores. Analisar os pontos fortes desses textos pode servir como guia para aprimorar a própria escrita.

Identificar como os autores construíram argumentos sólidos, utilizaram exemplos relevantes, apresentaram informações embasadas e mantiveram a coesão e coerência pode oferecer insights valiosos para melhorar as habilidades de redação.

Correção profissional para conseguir uma boa redação

Contratar alguém para corrigir suas redações pode ser uma estratégia valiosa para garantir que você esteja no caminho certo na sua preparação. O ideal é escolher um profissional capacitado em língua portuguesa e que esteja familiarizado com os critérios de avaliação da banca examinadora.

Esse profissional pode fornecer um retorno detalhado sobre os pontos que precisam ser melhorados, auxiliando-o a identificar suas fraquezas. O processo colaborativo permite que você e o professor desenvolvam estratégias para superar os desafios, levando em consideração as necessidades individuais de cada candidato.

No entanto, se você não tiver condições financeiras para contratar um profissional, outra opção é pedir a um familiar ou amigo para ler suas redações. Dessa forma, será possível apontar possíveis problemas. Isso pode oferecer uma perspectiva externa valiosa e ajudar a identificar áreas que precisam de melhoria. Ter um olhar externo sobre o seu texto pode fornecer insights valiosos para aprimorar sua escrita.

Independentemente do método escolhido, receber feedback construtivo e trabalhar ativamente nas áreas que precisam ser fortalecidas é fundamental. Com isso, há o aprimoramento contínuo de suas habilidades de redação e preparação para os concursos públicos.