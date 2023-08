Saiba o que fazer para arquivar fotos no Instagram

O Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas atualmente, que dispõe em sua grande maioria de compartilhamento de fotos e vídeos na plataforma. Todavia, a ferramenta oferece aos usuários uma variedade de recursos para a administração do perfil. Um deles é a funcionalidade “Arquivar”, que pode ser bem prática.

Analogamente, o Instagram é uma rede social que pertence a Meta, empresa de Mark Zuckerberg, que também possui direitos sobre outras redes sociais bastante conhecidas. Podemos destacar o Facebook e o Whatsapp, por exemplo. Vale ressaltar que a plataforma é bastante utilizada por usuários mais jovens.

Em síntese, o Instagram procura se atualizar constantemente, em busca de aprimorar a experiência de seus usuários, facilitando a viralização de seu conteúdo. Por ter um apelo juvenil, muitas empresas utilizam a rede social com o objetivo de gerar um maior engajamento e fortalecimento de sua marca na rede social.

A princípio, através da funcionalidade “Arquivar”, os usuários do Instagram podem ocultar várias fotos sem ter a necessidade de excluí-las. Deve-se observar que o recurso da rede social está atualmente disponível apenas para os dispositivos móveis. Isso quer dizer que não é possível ativar a ferramenta em um computador.

Arquivar fotos no Instagram

Desse modo, para arquivar fotos no Instagram é preciso procurar na área de trabalho pela plataforma e então abrir o aplicativo. Na página inicial da rede social, deve-se procurar pelo ícone do perfil do usuário. Depois que encontrar, é preciso clicar sobre ele. Dessa maneira, o usuário será redirecionado para a sua conta.

No momento em que o usuário estiver em seu perfil, para arquivar suas fotos no Instagram, ele deve clicar no ícone com barras horizontais, que fica na região superior direita de sua tela. É necessário selecionar a opção “Sua atividade”. Em seguida, deve-se escolher “Publicações” e “Selecionar”, para escolher as fotos.

Se o usuário desejar arquivar todas as suas fotos, ele precisa selecionar cada uma delas, ou escolher a opção que permite a seleção geral que fica na barra de rolagem do aplicativo. Finalmente, os usuários devem confirmar o arquivamento clicando em “Arquivar”. Dessa forma, pode-se armazenar todas as publicações.

Arquivar apenas uma foto

Os usuários que desejam arquivar apenas uma foto em seu Instagram podem realizar a ação de uma maneira diferente da apresentada acima. Para tal, é necessário selecionar a foto, em seu perfil da rede social e clicar nos três pontos verticais. Depois, é preciso selecionar a opção “Arquivar”. É bastante simples.



Você também pode gostar:

Como desarquivar as fotos do Instagram

Para desarquivar as fotos do Instagram, os usuários podem seguir o passo a passo inicial, indicado neste artigo. Entretanto, é preciso selecionar a opção “Arquivado”, no lugar de “Publicações”. Dessa forma, as fotos arquivadas ficarão disponíveis. É possível escolher apenas um arquivo para desarquivar na rede social da Meta.

Em suma, deve-se salientar que não é possível arquivar as fotos no Instagram pelo computador. De fato, só é possível acessar o recurso pelo aplicativo da rede social. Neste caso, ele está disponível para aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS e também para tablets. É preciso utilizar os dispositivos móveis.

As fotos arquivadas no Instagram ficam na conta do usuário, da mesma forma que outros dados e informações relacionadas ao seu perfil na plataforma. Entretanto, elas são armazenadas em um local onde o público não pode acessá-las. Aliás, até mesmo o dono da conta precisa achar a seção onde o arquivo fica para vê-lo.

Monetização de conteúdo

Quem trabalha com a criação de conteúdo pode aproveitar do novo recurso disponibilizado pelo Instagram, que permite monetizar o material criado pelos influenciadores. A funcionalidade se chama “Assinaturas” e teve seu lançamento no Brasil há pouco tempo. É preciso que os seguidores paguem uma taxa mensal.

Enfim, ao arcar com esse custo, os seguidores do Instagram têm acesso a conteúdos exclusivos, de seus influencers preferidos. Dessa forma, a novidade estava em fase de testes há um ano e meio. Os influenciadores poderão escolher o valor da assinatura, que varia entre US$1 a US$100, ou seja, entre R$5 e R$500.

Em conclusão, esse modelo de negócio de assinaturas já é uma tendência nas redes sociais e tem conquistado cada vez mais um grande público. É uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro através da criação de conteúdo, gerando uma receita ao utilizar a plataforma de fotos e vídeos mais utilizada no mundo.