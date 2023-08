saiba quais são os conteúdos essenciais e se dar bem nas provas

A matemática é uma disciplina que costuma assustar muitos candidatos que pretendem prestar concursos públicos de nível médio. Porém, com um bom planejamento de estudos, é possível dominar os principais conteúdos cobrados nas provas e aumentar as chances de aprovação.

Neste artigo, vamos apresentar os conteúdos de matemática que você deve estudar para concurso a nível de ensino médio, baseados nos editais dos principais concursos em aberto.

Como estudar matemática para concurso?

Além disso, vamos dar algumas dicas de como estudar essa matéria e resolver questões comentadas. Portanto, acompanhe!

Conheça sobre números decimais

Os números decimais são aqueles que possuem vírgula, como 1,47; 2,1; 4,9587; 0,004 etc. Assim, eles são muito utilizados em situações que envolvem medidas, porcentagens, frações e divisões. Para estudar esse conteúdo, você deve saber reconhecer e comparar números decimais, bem como realizar as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão) com eles.

Esse conteúdo é cobrado em diversos concursos de nível médio, como o da Receita Federal, o da Petrobras, o do Banco do Brasil e o da BB Tecnologia e Serviços.

Uma dica para estudar números decimais é usar a calculadora para verificar os resultados das operações e se familiarizar com a posição da vírgula. Aliás, outra dica é transformar os números decimais em frações e vice-versa, para entender melhor a relação entre eles.

Saber a regra de três simples é fundamental para matemática para concurso



A regra de três simples é um método prático que relaciona três valores conhecidos para se encontrar um quarto valor desconhecido. Desse modo, ela é utilizada em problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para aprender e conhecer esse conteúdo, você deve saber identificar as grandezas envolvidas no problema, montar uma proporção e resolver a equação.

Esse conteúdo de matemática para concurso é cobrado em vários certames de nível médio, como o da Receita Federal, o da Petrobras, o do Banco do Brasil e o da Aeronáutica.

Uma dica para estudar regra de três simples é usar uma tabela para organizar os dados do problema e facilitar a visualização das proporções. Aliás, outra dica é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ou seja, se quando uma aumenta a outra também aumenta ou diminui.

Geometria básica é fácil de estudar e aprender

A geometria básica estuda as formas geométricas planas e espaciais, suas propriedades e relações. Portanto, para estudar esse conteúdo, você deve saber calcular o perímetro e a área das principais figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, losango, círculo etc.). Bem como o volume e a área das principais figuras espaciais (prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera etc.).

Além disso, você deve conhecer os conceitos de ângulos, semelhança e congruência de figuras. Esse conteúdo é cobrado em muitos concursos de nível médio, como o da Receita Federal, o da Petrobras, o do Banco do Brasil, o da Aeronáutica e o do Exército.

Uma dica para estudar geometria básica é memorizar as fórmulas de perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Assim, outra dica é fazer desenhos esquemáticos dos problemas para identificar as informações relevantes e aplicar as fórmulas corretamente.

A porcentagem faz parte do cotidiano, confira como aprender

A porcentagem é uma forma de expressar uma razão ou uma fração em relação a 100. Ela é muito usada em situações que envolvem descontos, juros, lucros, impostos etc. Por isso, para ficar por dentro você deve saber calcular porcentagens simples e compostas, bem como resolver problemas que envolvam esses conceitos.

Esse conteúdo é cobrado em praticamente todos os concursos de nível médio, como o da Receita Federal, o da Petrobras, o do Banco do Brasil, o da BB Tecnologia e Serviços, o da Aeronáutica e o do Exército.

Uma dica para estudar porcentagem é usar a regra de três simples para encontrar o valor correspondente a uma determinada porcentagem. Além disso, usar a calculadora para verificar os resultados e se acostumar com as casas decimais é o ideal.

Progressão aritmética e progressão geométrica

Uma progressão aritmética (PA) é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante chamada de razão.

Enquanto, a progressão geométrica (PG) é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante chamada de razão. Desse modo, esses conteúdos são usados para modelar situações que envolvem crescimento ou decrescimento linear, ou exponencial.

Esses conteúdos são cobrados em alguns concursos de nível médio, como o da Receita Federal, o da Petrobras e o do Banco do Brasil.

Uma dica para estudar progressão aritmética e progressão geométrica é memorizar as fórmulas do termo geral e da soma dos termos de cada sequência. Por exemplo, saber identificar o tipo de progressão a partir da análise dos termos dados e aplicar as fórmulas adequadas é fundamental.

Para se preparar melhor, recomendamos que você resolva muitos exercícios sobre esses temas de matemática para concurso, revisando as fórmulas e os conceitos.