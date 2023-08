saiba quem foi Luís Gama

Os estudantes que irão participar da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e que irão prestar algum vestibular devem ter em mente que é muito importante ter um conhecimento abrangente sobre os acontecimentos e personalidades que foram protagonistas na história do Brasil.

Dentre as figuras mais notáveis do século XIX, podemos citar está Luís Gama, cujo papel e legado são de extrema importância para compreendermos a luta contra a escravidão no país.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar para as suas provas, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre Luís Gama. Vamos conferir!

Quem foi Luís Gama?

Luiz Gama é referência na história brasileira como um importante líder abolicionista, escritor, advogado e jornalista. A sua trajetória de vida é notável pela maneira como usou seu conhecimento para combater a escravidão no Brasil defender os direitos dos escravizados.

O poeta nasceu no estado da Bahia, em Salvador no ano 1830 e com dez anos de idade foi vendido pelo pai, um fidalgo português, para pagar uma suposta dívida de jogo. Porém, essa era uma condição ilegítima: como a sua mãe era livre, ele também deveria ter o direito de ser livre.

Apesar dos obstáculos, Luís Gama não aceitou a condição de escravo ilegítima. Assim, com apenas 18 anos, o jovem fugiu para São Paulo e conseguiu na justiça a sua liberdade. É também válido destacar que o jovem aprender a ler e a escrever de forma autodidata para poder comprovar os seus direitos na justiça. Após essa conquista importante, Luís Gama se alistou na Força Pública da Província, responsável pela segurança das províncias brasileiras da época.

A defesa dos escravizados

Luís Gama buscou cursar Direito na faculdade do Largo São Francisco, mas foi recusado por ser negro. Mesmo assim, o escritor participava das aulas como ouvinte. O conhecimento sobre as leis brasileiras adquirido durante as aulas foi fundamental para que ele pudesse, posteriormente, atuar na defesa de inúmeros escravizados.



Além de atuar na libertação de escravizados, Gama também questionou a validade de contratos de escravização e defendeu os indivíduos que buscavam sua liberdade perante os tribunais.

Apesar de nunca ter se formado como advogado devido ao preconceito existente na época, Luís Gama conquistou vitórias históricas, como a libertação de 217 escravizados. Assim, ano de 1872, Ordem dos Advogados do Brasil o reconheceu como advogado.

O papel de Luís Gama na literatura

Além de seu trabalho jurídico, Luís Gama também escreveu diversos artigos e poemas que denunciavam as injustiças da escravidão e defendiam os direitos humanos. Podemos dizer que, em um contexto conturbado como aquele do século XIX no Brasil, os textos de Gama foram cruciais para conscientizar a sociedade sobre a brutalidade da instituição escravista e inspirar a luta pelo seu fim.

Como pode cair no ENEM e nos vestibulares?

A trajetória de Luís Gama pode ser abordada de diversas formas por questões da prova do ENEM e dos vestibulares. Porém, é provável que o escritor seja abordado em questões de história e de literatura ou em perguntas interdisciplinares.

As provas podem abordar o protagonismo de Luís Gama em eventos crucias da história do Brasil, como a luta pelo fim da escravidão e pelos direitos humanos. Essa figura importante pode aparecer em questões sobre o abolicionismo e sobre as lutas sociais no Brasil do século XIX.

Nessas questões, busque relacionar a forma com a qual Gama contribuiu para as transformações sociais e políticas que caracterizaram o Segundo Reinado brasileiro, em que a luta contra a escravidão era crescente.

Por fim, podemos dizer que a compreensão do legado de Luís Gama não apenas enriquece a compreensão das complexidades da história do país, mas também ressalta a importância de indivíduos que, por meio de sua ação, atuaram em uma época de mudanças fundamentais para o Brasil.