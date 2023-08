Saiba quem recebe hoje e amanhã

Milhões de beneficiários já receberam a parcela de agosto do Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento deste mês no último dia 18, e os repasses seguem ao longo da semana, até o próximo dia 31.

A Caixa Econômica realiza os pagamentos nos dez últimos dias úteis de cada mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Até a última sexta-feira (25), o banco havia realizado o pagamento a seis grupos de beneficiários. Portanto, faltam quatro grupos para encerrar o calendário de agosto do Bolsa Família. Aliás, confira abaixo quem recebeu a parcela nesta segunda-feira (28) e quais grupos poderão acessar os valores nos próximos dias.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Em síntese, a Caixa Econômica retomou o pagamento do Bolsa Família aos beneficiários nesta segunda-feira (28), após o final de semana. Embora os repasses aconteçam apenas em dias úteis, a Caixa vem antecipando o pagamento a alguns grupos de segurados.

A saber, o banco antecipou a parcela de agosto para dois grupos de usuários que iriam receber o benefício nas segundas-feiras. Assim, os beneficiários tiveram a chance de receber o auxílio dois dias antes, ainda no final de semana.

Hoje (28), os beneficiários com NIS de final 7 serão contemplados com o pagamento da nova parcela do Bolsa Família, mas eles já podem acessar os valores desde o último sábado (26), quando houve a antecipação.

Por falar nisso, os usuários podem acessar o valor através do Caixa Tem. No entanto, quem quiser sacar o dinheiro, poderá ir a alguma agência bancária para realizar a operação.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2023:



NIS de final 1: dia 18 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 2: dia 21 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 3: dia 22 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 4: dia 23 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 5: dia 24 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 6: dia 25 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 7: dia 28 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 8: dia 29 de agosto;

NIS de final 9: dia 30 de agosto;

NIS de final 0: dia 31 de agosto.

A Caixa ainda vai realizar o pagamento dos três últimos grupos ao longo desta semana. Contudo, não haverá antecipação dos repasses, pois isso só ocorre quando a data de pagamento cai na segunda-feira. Neste mês de agosto, os usuários que se beneficiaram com isso foram os que têm NIS de final 2 e 7.

Saiba mais sobre o Bolsa Família

Em resumo, o Governo Federal destinou R$ 14,25 bilhões para o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família. De acordo com o governo, 21,14 milhões de beneficiários estão recebendo uma parcela média de R$ 686,04 neste mês, valor bem superior ao pagamento mínimo do programa.

O maior programa de transferência de renda do país vem atendendo milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Inclusive, o principal objetivo do programa é possibilitar uma vida mais digna aos beneficiários que não têm condições de ter uma remuneração mensal capaz de permitir isso.

Quem tiver interesse em entrar no Bolsa Família deve se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico). Os beneficiários do programa recebem R$ 142 por mês, assim como as pessoas que fazem parte da composição familiar. Assim, caso a família seja composta por dez pessoas, o usuário inscrito terá direito a R$ 1.420 por mês.

Parcela mínima de R$ 600

Cabe salientar que as famílias unipessoais (com apenas um indivíduo) receberiam apenas R$ 142 no mês. Entretanto, o Bolsa Família realiza o repasse mínimo de R$ 600 para todos os inscritos, ou seja, o governo complementa o valor da parcela para que alcance o valor mínimo estabelecido pelo programa.

Isso acontece nas famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês. Em outras palavras, caso o beneficiário do Bolsa Família more com até três pessoas, ele receberá a parcela mínima de R$ 600, acima do valor que corresponde à quantidade de pessoas na composição familiar.

Quando as famílias possuem mais de quatro indivíduos, o governo não complementa o valor da parcela, pois o benefício supera os R$ 600. Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas recebe R$ 710 por mês (R$ 142 x 5 = R$ 710). Caso haja ainda mais gente, o valor da parcela será definido pela multiplicação de R$ 142 pela quantidade de pessoas da composição familiar.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

Em agosto, o governo federal continua realizando o pagamento de benefícios adicionais aos segurados. Por isso, os segurados podem receber muito mais que R$ 600 todos os meses do Bolsa Família. Aliás, isso está acontecendo com mais frequência nos últimos meses.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Uma família composta por dois adultos e três crianças, com 2, 4 e 6 anos, terá direito à parcela mínima de R$ 600, acrescida de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). Assim, o valor do benefício será de R$ 1.050 no mês (R$ 600 + R$ 450).

Inclusive, o valor pode ser ainda maior, caso haja mais indivíduos que tenham direito a mais benefícios, como gestantes ou crianças e jovens com idade entre sete e 18 anos.