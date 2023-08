Saiba quem terá o maior salário e vai receber mais na temporada: Messi, CR7 ou Neymar

Imagine que uma pessoa começou a dormir em 2022, e só acordou agora. Este cidadão do nosso exemplo certamente ficaria muito surpreso ao saber que Messi está jogando na liga norte-americana, e Cristiano Ronaldo e Neymar estão na liga da Arábia Saudita. Três dos maiores craques da nossa geração estão em continentes que historicamente nunca dominaram o futebol mundial.

Analistas explicam que este movimento ocorre porque os salários exigidos por estes jogadores passou a ficar tão alto que nem mesmo os maiores clubes do mundo conseguem pagar. No caso de Cristiano Ronaldo e Neymar, a compra envolve toda uma questão de estado, já que a Arábia Saudita está patrocinando estas contratações.

Esta situação não é, no entanto, uma completa novidade. Quando Neymar foi vendido do Barcelona para o PSG, ele pode até ter se mudado para um clube francês, mas o pagamento foi feito pelo Catar, o país dos donos do Paris Saint-German. Trata-se de uma nova realidade para o futebol mundial, a cada ano mais movido por dinheiro.

Falando em dinheiro, uma dúvida permanece no ar: depois que Neymar e Messi saíram do PSG e Cristiano Ronaldo saiu do Manchester United, quanto eles ganham agora? Eles fizeram um bom negóci0? Qual dos três ganha mais e qual dos três ganha menos? Veja nas respostas abaixo.

Os jogadores

Cristiano Ronaldo

O português Cristiano Ronaldo é quem encabeça a lista de jogadores mais bem pagos do mundo. Aos 38 anos, ele está jogando no futebol saudita, por um salário de 200 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de R$ 1 bilhão de acordo com a cotação atual. Este é o valor que ele vai ganhar por temporada.

Para além deste salário, ele ganhou nada menos do que uma mansão de luxo na cidade de Riade. Todos os valores são válidos sem incidência de impostos, e ele ainda tem contrato firmado até 2025, o que significa dizer que ele vai receber muito dinheiro ainda pela frente.

Neymar



Com a transferência do PSG para o Al Hali, Neymar passa a receber o equivalente a 160 milhões de euros por temporada. Isso equivale a R$ 861 milhões de acordo com a cotação atual. Ele vai ganhar mais de R$ 1 milhão por dia com este contrato.

Embora ele não seja o jogador mais bem pago do mundo, vale lembrar que ele passou a liderar a lista de atletas que mais movimentaram dinheiro desde o início da sua carreira. Desde a saída do Santos para o Barcelona, o jogador movimentou mais de R$ 2 bilhões no mercado da bola.

Messi

Entre os três, o argentino Messi é o que tem o menor salário. Mas os fãs de Lionel não precisam se preocupar, porque não estamos falando de pouco dinheiro. No Inter de Miami, o jogador está recebendo 60 milhões de euros, algo em torno de R$ 320 milhões de acordo com a cotação atual.

Vale frisar, no entanto, que Messi também vai receber valores extras como uma porcentagem dos lucros de assinaturas do streaming que transmite a Major League Soccer (MLS), e também um percentual de lucro da Adidas.

Salário no Futebol mundial

Nas redes sociais, o tema é polêmico. Parte dos usuários afirma que o sistema do mercado de futebol é criticável, já que poucos jogadores ganham muito dinheiro, enquanto a grande maioria dos atletas da modalidade recebem salários bem mais modestos.

Outros críticos estão preocupados com a descentralização do futebol mundial. Eles temem que o desenvolvimento do jogo não seja o mesmo considerando que os grandes craques poderiam ser retirados das ligas mais competitivas desta modalidade, que hoje, seguem localizadas na Europa, como a Champions League, o Campeonato Francês, o Campeonato Italiano, o Campeonato Português e o Campeonato Alemão.