saiba se você tem direito aos recursos do fundo

Trabalhadores que operam sob contratos de trabalho firmados de acordo com a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) estão assegurados do acesso ao FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essa garantia também é estendida a atletas profissionais, empregados domésticos, temporários, trabalhadores avulsos, rurais e safreiros, abrindo as portas para um suporte financeiro crucial.

A prerrogativa do FGTS, um dos pilares da proteção laboral no país, compreende uma contribuição inerente ao empregador. Este é responsável por depositar um montante equivalente a 8% do salário do empregado em uma conta designada na Caixa Econômica Federal, em nome do trabalhador. No entanto, no caso dos contratos celebrados com menores aprendizes, a alíquota a ser depositada é de 2%.

Veja quem tem direito aos recursos do Fundo de Garantia

O FGTS é um direito garantido a diversos trabalhadores sob diferentes modalidades de contratação, proporcionando segurança financeira em momentos chave da vida laboral. Abaixo, apresentamos as categorias que têm acesso a esse benefício:

Trabalhadores com contrato CLT (Consolidação das Leis de Trabalho): Funcionários que têm um contrato de trabalho formalizado conforme a CLT têm direito ao FGTS . Isso engloba a maioria dos empregados em setores variados.

. Isso engloba a maioria dos empregados em setores variados. Atletas Profissionais: Aqueles que atuam profissionalmente em esportes também têm direito ao FGTS. Isso reconhece a natureza do emprego desses atletas e a necessidade de segurança financeira no meio esportivo.

Empregados Domésticos: Trabalhadores domésticos, que prestam serviços em residências, também estão incluídos no âmbito do FGTS. Isso assegura que esses trabalhadores tenham os mesmos benefícios que os empregados de outras áreas.

Trabalhadores Temporários: Mesmo com contratos de curta duração, os trabalhadores temporários têm direito ao FGTS. Isso visa proteger sua estabilidade financeira, mesmo em situações transitórias.

Trabalhadores Avulsos: Aqueles que prestam serviços sem um vínculo empregatício formal, como os portuários e aqueles ligados ao setor de transporte, também estão cobertos pelo FGTS.

Trabalhadores Rurais e Safreiros: Os trabalhadores que atuam no campo, tanto de forma contínua quanto sazonal, também têm direito ao FGTS, garantindo benefícios a uma parcela significativa da população rural.

Menores Aprendizes: Mesmo com taxas diferenciadas, os contratos de menores aprendizes, que combinam trabalho com aprendizado, também proporcionam direito ao FGTS.

O FGTS visa fornecer uma reserva financeira que pode ser utilizada em momentos de necessidade, como demissões sem justa causa, compra de moradia e situações emergenciais. Portanto, compreender quem tem direito ao FGTS é fundamental para assegurar a estabilidade financeira e o bem-estar dos trabalhadores brasileiros.

Em quais situações é possível sacar o FGTS?

Como já dito anteriormente, o FGTS é uma reserva financeira destinada a amparar o trabalhador em momentos-chave de sua vida laboral. Existem diversas situações em que é permitido sacar os valores depositados nesse fundo. Veja a seguir as principais circunstâncias em que o saque do FGTS é autorizado:



Demissão sem justa causa.

Acordo mútuo de rescisão.

Compra de casa própria.

Término de contrato temporário.

Falecimento do trabalhador.

Calamidade pública ou doença grave.

3 anos sem trabalho remunerado.

Idade acima de 70 anos.

Vale ressaltar que, para efetuar o saque do FGTS, o trabalhador deve seguir procedimentos específicos e apresentar a documentação necessária conforme cada situação. O acesso a esse fundo visa a prover recursos financeiros em momentos importantes da vida do trabalhador, contribuindo para sua segurança financeira e bem-estar.