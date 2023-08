Saiba tudo sobre o concurso EEAR

Você tem o sonho de fazer parte da Força Aérea Brasileira (FAB) e atuar como sargento especialista em diversas áreas?

Então, você precisa conhecer o concurso EEAR, que é o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica.

Neste artigo, vamos te mostrar o que é a EEAR, quais são os cargos e salários, como é o concurso e como se preparar para essa carreira. Acompanhe!

O que é a EEAR?

A EEAR é a Escola de Especialistas de Aeronáutica, uma instituição de ensino militar localizada em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Aliás, é responsável por formar os sargentos especialistas da FAB. Em suma, consiste nos militares que desempenham funções técnicas, administrativas e operacionais nas diversas unidades da Força Aérea.

A organização foi fundada em 1941, com o nome de Escola de Especialistas da Aviação Militar. Desde então, já formou mais de 70 mil sargentos especialistas em diversas áreas, como mecânica, eletrônica, informática, saúde, música, controle de tráfego aéreo, entre outras.

Além disso, a instituição tem como missão “formar sargentos especialistas com elevado nível técnico-profissional. E desenvolver neles valores morais e cívicos indispensáveis ao cumprimento das missões da Força Aérea Brasileira”.

Quais são os cargos e salários do concurso EEAR?

O concurso EEAR oferece vagas para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), que tem a duração de dois anos e é realizado em regime de internato na EEAR. Dessa forma, o CFS habilita os alunos a ingressarem no Quadro de Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (QSS), nas seguintes especialidades:

Aeronavegantes: são os sargentos que atuam a bordo das aeronaves da FAB. Sendo assim, exercem funções como mecânico de voo, operador de equipamentos especiais ou comissário de bordo;

Não-Aeronavegantes: são os sargentos que atuam em terra. Dessa forma, exercem funções como mecânico de aeronaves, eletricista de aeronaves, guarda e segurança, bombeiro, estrutura e pintura, meteorologia, suprimento, entre outras;

Controle de Tráfego Aéreo: são os sargentos que atuam nas torres de controle ou nos centros integrados de defesa aérea e controle de tráfego aéreo (CINDACTA), realizando o controle do espaço aéreo brasileiro.

O concurso EEAR também oferece vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos (EAGS). A propósito, que tem a duração de seis meses e é realizado na modalidade semipresencial na EEAR. Logo, o EAGS habilita os alunos a ingressarem no QSS nas seguintes especialidades:

Música: são os sargentos que integram as bandas ou as orquestras da FAB, tocando instrumentos musicais ou cantando;

Técnicas: são os sargentos que possuem formação técnica em áreas como administração, enfermagem, eletrônica, informática, laboratório ou radiologia.

Como é o concurso EEAR?

O concurso EEAR tem a maior concorrência do país, pois oferece vagas para uma carreira prestigiada, desafiadora e bem remunerada na Força Aérea Brasileira.

Dessa forma, o processo seletivo é realizado anualmente pela Diretoria de Ensino da Aeronáutica (DEPENS). Aliás, que é o órgão responsável pela seleção e pelo ingresso dos candidatos na EEAR.

Sendo assim, o processo seletivo é composto por várias etapas, que podem variar conforme a modalidade de ingresso (CFS ou EAGS). Em geral, as etapas são as seguintes:

Prova escrita

Consiste em uma prova objetiva com questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física (para o CFS) ou conhecimentos especializados (para o EAGS). Por último, a prova tem caráter classificatório e eliminatório. A sua aplicação acontece em diversas cidades do país.

Inspeção de saúde

Consiste em uma avaliação médica que verifica as condições de saúde física e mental dos candidatos. Assim, a inspeção tem caráter eliminatório e a sua realização acontece na EEAR ou em outras localidades que a DEPENS indicar.

Exame de aptidão psicológica

É uma avaliação psicológica que verifica as características de personalidade, inteligência e aptidão dos candidatos para a carreira militar. O exame tem caráter eliminatório e é realizado na EEAR ou em outras localidades indicadas pela DEPENS.

Teste de avaliação do condicionamento físico

É uma prova prática que verifica a capacidade física dos candidatos por meio de testes de corrida, flexão, abdominal e natação. Aqui, o teste tem caráter eliminatório e é realizado na EEAR ou em outras localidades indicadas pela DEPENS.

Prova prática da especialidade

É uma prova prática que verifica os conhecimentos técnicos dos candidatos nas respectivas especialidades. A prova tem caráter eliminatório. Ademais, apenas os candidatos do EAGS, na EEAR ou em outras localidades indicadas pela DEPENS podem realizá-las.

Validação documental do concurso EEAR

É a apresentação e conferência dos documentos exigidos pelo edital, como certidão de nascimento, identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, diploma de escolaridade, entre outros. Então, a validação tem caráter eliminatório e é realizada na EEAR.

Para obter a aprovação no concurso EEAR, o candidato deve obter as notas mínimas de cada etapa. Assim como, ficar dentro do número de vagas disponíveis para a especialidade que escolher.