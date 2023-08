Saiba tudo sobre o concurso TRT 12

Você está pensando em prestar o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT 12), que abrange o estado de Santa Catarina? Então, você precisa saber tudo sobre esse certame, que oferece oportunidades para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, ambos de nível superior.

Neste artigo, vamos informar sobre os principais aspectos do concurso TRT 12, como as vagas, os salários, as inscrições, as provas e o conteúdo programático. Além disso, você também vai encontrar dicas de estudo e materiais para se preparar da melhor forma possível. Então, acompanhe!

Vagas e salários do concurso TRT 12

O concurso TRT 12 é destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, em diversas áreas e especialidades. Dessa forma, o cadastro de reserva significa que os candidatos aprovados serão convocados, conforme a necessidade e a disponibilidade do órgão.

Os salários iniciais variam de R$ 8.046,85 a R$ 15.128,00, dependendo do cargo e da especialidade. Além disso, os servidores do TRT 12 têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, assistência pré-escolar, auxílio-transporte, assistência médica e odontológica, entre outros.

Logo, as oportunidades no setor judiciário se desdobram em várias possibilidades de carreira, abrangendo diferentes especialidades e funções. Tais como:

Técnicos Judiciários

Área Administrativa;

Área Administrativa com Especialização em Tecnologia da Informação;

Área de Apoio Especializado com Especialização em Agente da Polícia Judicial.



Analistas Judiciários

Área Judiciária;

Área Judiciária com especialização em Oficial de Justiça Avaliador Federal;

Área Administrativa, e com Especialização em Contabilidade;

Área Apoio Especializado: com Especialização em Medicina do Trabalho; com Especialização em Engenharia Civil; com Especialização em Engenharia Elétrica; com Especialização em Tecnologia da Informação.

Cada uma dessas posições desempenha um papel fundamental no sistema judiciário, contribuindo para sua eficiência e funcionamento adequado. Então, com as habilidades específicas e conhecimentos aprofundados, esses profissionais desempenham um papel vital na garantia da justiça e na qualidade do serviço público.

Inscrições do concurso TRT 12

As inscrições para o concurso TRT 12 estavam abertas desde o dia 31 de julho e até o dia 28 de agosto. Desse modo, os interessados deveriam acessar o site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC), e preencher o formulário online.

As taxas de inscrição foram de R$ 90,00 para o cargo de Técnico Judiciário e de R$ 100,00 para o cargo de Analista Judiciário. Enquanto, o pagamento deveria ter sido feito até o dia 29 de agosto, por meio de boleto bancário.

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção da taxa deveriam solicitá-la no período de 31 de julho a 4 de agosto, também pelo site da FCC. Por fim, o resultado dos pedidos teve a divulgação no dia 18 de agosto.

Provas

As provas do concurso TRT 12 serão aplicadas no dia 22 de outubro, nas cidades de Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma e Joinville. Enquanto, os candidatos terão quatro horas e meia para responder às questões objetivas e discursivas.

As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos. Enquanto, as provas discursivas serão compostas por uma redação para os cargos de Técnico Judiciário e por um estudo de caso para os cargos de Analista Judiciário.

Os conteúdos cobrados nas provas variam conforme o cargo e a especialidade escolhidos. De modo geral, as disciplinas que compõem o conteúdo programático são:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico-Matemático;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito do Trabalho;

Noções de Direito Processual do Trabalho;

Noções de Administração Pública;

Noções de Administração Financeira e Orçamentária;

Noções de Gestão de Pessoas;

Noções de Gestão de Projetos;

Noções de Arquivologia;

Noções de Informática;

Conhecimentos Específicos.

Preparação para o concurso TRT 12

Para se preparar para o concurso TRT 12, é fundamental que você tenha um bom planejamento de estudos, Isto é, que contemple todas as disciplinas do edital, respeitando o seu ritmo e o seu nível de conhecimento. Além do mais, você também deve resolver muitas questões da banca FCC, para se familiarizar com o estilo e o nível de cobrança dela.

Além disso, você pode contar com a ajuda de cursos e materiais especializados. Pois, eles vão te orientar e te fornecer os conteúdos mais relevantes e atualizados para o concurso.

O concurso TRT 12 é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público e trabalhar na área judiciária. Desse modo, o certame oferece vagas para cadastro de reserva para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, com salários que podem chegar a R$ 15 mil.

Neste artigo, você ficou por dentro dos principais aspectos do concurso TRT 12, como as vagas, os salários, as inscrições, as provas e o conteúdo programático. Ademais, você também encontrou dicas de estudo e materiais para se preparar da melhor forma possível.