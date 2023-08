Saiba tudo sobre os dois concursos PM SP 2023

Você almeja ingressar na Polícia Militar de São Paulo, uma das instituições mais respeitadas e admiradas do país? Então, essa oportunidade imperdível é para você: estão abertas as inscrições para dois concursos PM SP 2023, que oferecem um total de 5.600 vagas para os cargos de soldado e oficial.

Neste artigo, vamos apresentar tudo o que você precisa saber sobre esses concursos, como: a relevância da Polícia Militar, os detalhes gerais do concurso, procedimentos para inscrição, estrutura da prova, quantidade de questões, conteúdos abordados, entre outras informações.

Por isso, esteja atento e prepare-se para conquistar o seu lugar!

A importância da Polícia Militar

A Polícia Militar é uma força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, subordinada aos governos estaduais. Então, a sua missão consiste em exercer a polícia ostensiva e preservar a ordem pública, protegendo a vida, liberdade e patrimônio das pessoas.

A Polícia Militar de São Paulo é a maior do Brasil, contando com mais de 80 mil policiais em todo o estado. Desse modo, a sua atuação envolve o atendimento a mais de 80 mil ocorrências diárias, além de realizar diversas atividades preventivas e educativas, como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), o Programa Vizinhança Solidária, o Programa Ronda Escolar, entre outros.

Informações gerais do concurso PM SP 2023

Os dois concursos PM SP 2023 são organizados pela Fundação Vunesp e possuem editais distintos.

O primeiro concurso é voltado ao cargo de soldado PM de 2ª classe, que exige nível médio completo, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Bem como, carteira de habilitação nas categorias “B” a “E”.



Dessa forma, estão disponíveis 2.700 vagas para esse cargo, sendo 2.565 para homens e 135 para mulheres. O salário inicial é de R$ 4.852,21.

O segundo concurso se destina ao cargo de aluno-oficial PM no curso de bacharelado em ciências policiais de segurança e ordem pública. Para concorrer a essa vaga, é necessário possuir nível médio completo, idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, e carteira de habilitação nas categorias “B” a “E”.

Para isso, são disponíveis 200 vagas para esse cargo, sem distinção de sexo. Dessa maneira, o salário inicial é de R$ 4.499,59.

Procedimento de inscrição

As inscrições para ambos os concursos PM SP 2023 devem ser feitas pela internet, no site da Vunesp. Enquanto, o prazo para inscrição no concurso de soldado encerrou no dia 27 de julho de 2023, e a taxa é de R$ 65,00. Já o do concurso de oficial encerrou em 22 de junho de 2023, com taxa de R$ 85,00.

Sendo assim, ao realizar a inscrição, o candidato deve escolher uma das cidades onde deseja realizar a prova escrita do concurso de acordo com o edital.

Estrutura da prova do concurso PM SP 2023

A aplicação da prova escrita dos dois concursos PM SP 2023 será em 17 de setembro de 2023, no período da tarde, com duração de quatro horas.

Desse modo, a avaliação será composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha, distribuídas em:

20 de língua portuguesa;

15 de matemática;

15 de conhecimentos gerais;

5 de noções básicas de informática; e,

5 de noções de administração pública.

Além disso, haverá uma redação, consistindo em um texto dissertativo sobre um tema proposto pela banca examinadora.

Portanto, para obter a aprovação na prova escrita, o candidato deve acertar, no mínimo, 50% das questões objetivas e obter nota igual ou superior a cinco na redação.

Os candidatos aprovados na prova escrita serão convocados para as etapas subsequentes do concurso. Aliás, que incluem exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação da conduta social e análise de documentos.

Conteúdos da prova

A fim de se preparar para a prova escrita dos dois concursos PM SP 2023, o candidato deve estudar os temas previstos nos editais. A seguir, resumimos os principais assuntos que podem ser abordados na prova:

Língua portuguesa : interpretação de texto, ortografia, acentuação gráfica, pontuação, classes de palavras, concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal, crase, colocação pronominal, figuras de linguagem, vícios de linguagem;

Matemática: operações com números naturais, inteiros e racionais, razão e proporção, regra de três simples e composta, porcentagem. Juros simples e compostos, desconto simples e composto, sistema métrico decimal, geometria plana e espacial;

Conhecimentos gerais: atualidades do Brasil e do mundo nas áreas de política, economia, sociedade, cultura, esporte e lazer. História geral e do Brasil; geografia geral e do Brasil;

Noções básicas de informática: conceitos fundamentais de hardware e software; sistemas operacionais Windows e Linux. Pacote Office (Word, Excel e PowerPoint); internet e intranet; correio eletrônico; segurança da informação;

Noções de administração pública: princípios constitucionais da administração pública; organização administrativa do Estado brasileiro. Poderes administrativos; atos administrativos; licitações e contratos administrativos; servidores públicos; controle da administração pública.